Fred Gioria : "Mon rêve c'est de voir Dante soulever la Coupe"

Toute la semaine France Bleu Azur donne la parole aux vainqueurs de la Coupe de France 1997, dernier trophée remporté par l'OGC Nice. Capitaine à l'époque et aujourd'hui entraîneur adjoint de Christophe Galtier, Fred Gioria confie son rêve de voir enfin un capitaine rouge et noir lui succéder.

France Bleu Azur : Etes-vous prêt à voir un autre capitaine de l'OGC Nice soulever un trophée ?

Fred Gioria : Bien sûr ! Surtout un capitaine aussi exemplaire que Dante. Il est positif, toujours dans l'exigence au quotidien et d'une grande humilité. C'est un très grand joueur, qui a déjà gagné beaucoup de titres. Et c'est vrai que ce serait un rêve de le voir soulever la Coupe avec le maillot de Nice. On va lui faire une petite place sur le mur au club à côté de ma photo (rires) !

En parlez-vous tous les deux de cette finale et de la manière dont vous l'aviez abordé à l'époque ?

Oui et je sais que ça lui tient vraiment à coeur de pouvoir soulever ce trophée et le ramener à Nice. Ce serait un beau cadeau pour tout le monde et surtout pour lui, vu sa carrière et ce qu'il a déjà réalisé ici. Il le mérite tellement. Ce serait extraordinaire !

La photo de Fred Gioria soulevant la Coupe de France 1997 trône toujours sur le mur du centre d'entraînement de l'OGC Nice © Radio France - Maxime Bacquié

Vous souvenez-vous de votre discours avant la finale ?

Je ne me souviens pas exactement des mots que j'avais employés, mais je sais que je n'avais pas voulu trop en faire. Des mots simples, d'encouragement. C'est un match qu'il fallait aborder avec sérénité, sans pression. Parce que la plupart d'entre nous n'avait jamais disputé de telle rencontre avec un enjeu pareil. .J'ai surtout des souvenirs de ces deux jours passés à Clairefontaire pour préparer le match. J'avais senti un groupe très concentré.

Cette finale c'était comme une bouffé d'oxygène après une saison compliquée en championnat ?

Oui c'est ça, saison très difficile, on avait connu quatre coachs, deux présidents... Le club était très instable et on avait su se remobiliser pour cette finale. Malheureusement on savait déjà qu'on allait descendre en deuxième division. Alors oui c'est le bon mot, ce match c'était notre bouffée d'oxygène pour nous les joueurs.

Quelle image retenez-vous de cette soirée ?

Quand Jacques Chirac me remet la coupe et que je me retourne vers ma droite, vers la Brigade sud. Tous les Niçois étaient là. Un moment inoubliable ! On fait ce métier pour ça. rendre les gens heureux. Et pouvoir réunir les Niçois sur un match comme ça, après les dix années difficiles qu'on venait de vivre, c'était très intense, très fort. Et je ressens un peu la même chose aujourd'hui. Après les attentats qui ont touché notre ville je me dis que c'est un beau symbole de pouvoir à nouveau se retrouver au stade pour partager du bonheur. En tout cas je ressens beaucoup de fierté.

La communion après le match ?

Je me souviens surtout de la grande soirée après le match, dans un lieu que le club avait réservé. C'était gigantesque ! Un grand moment. Et puis, bien sûr, le retour sur Nice avec ce temps maussade. Il pleuvait mais de l'aéroport jusqu'au stade du Ray il y avait des gens partout ! Avec ces couleurs rouge et noir sur le dos. Ils nous attendaient et on avait traversé Nice sur un bus à ciel ouvert. Je n'ai pas de mot pour décrire ce moment. C'était très très fort.

Encore plus quand on est Niçois et formé à l'OGC Nice ?

Je suis né à Nice, j'ai été formé à Nice, je suis passé professionnel à Nice, j'étais capitaine à l'époque. Du coup oui c'est quelque chose de fort, de puissant de soulever un trophée, de marquer l'histoire du club. Mais sur le moment je n'imaginais pas l'impact de cette victoire. 25 ans après on m'en parle toujours !

La réplique du trophée est toujours exposée à la maison ?

Oui le trophée miniature est toujours sur une étagère et il faut en prendre soin ! Il est en argent et c'est fragile. J'espère pouvoir en mettre un deuxième dans quelques jours !

Quel est le secret d'une finale réussie?

La semaine précédent la finale on avait réussi à faire retomber la pression. Avec des petits trucs au quotidien. On se disait qu'on avait de grands joueurs. Qu'on pouvait le faire. Mais sans jouer le match avant. Surtout pas ! Après quand on rentre sur le terrain il faut prendre le match à bras le corps et se dire qu'on ne rejouera peut-être jamais de finale.

Si on compare les groupes de 1997 et de 2022, est-ce que vous voyez des similitudes ?

Non ce sont vraiment deux groupes très différents. Ce n'est pas la même époque et les mentalités ont beaucoup évolué. Aujourd'hui on a un effectif conséquent, avec beaucoup de qualité. Mais vraiment je me répète, on a surtout un capitaine extraordinaire. Dante n'est pas Niçois mais c'est comme s'il était Niçois ! Quand il parle, il rassure, son attitude est toujours exemplaire. Il ne triche jamais. Et ça, c'est important.