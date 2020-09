Fred Le Grand élu nouveau patron d'En Avant de Guingamp

C'est par un message sur son site internet et sur les réseaux sociaux qu'En avant Guingamp a annoncé le nom de son nouveau patron : Fred Le Grand. "Ce mercredi soir à l’issue d’un Conseil d’Administration extraordinaire, Fred Le Grand a été élu à l’unanimité Président Directeur Général d’En Avant Guingamp. Vice-président depuis 2011, il succède à Bertrand Desplat qui dirigeait le club depuis cette date."

Bertrand Desplat avait annoncé mardi sa démission après près de 10 ans à la tête du club guingampais, estimant qu'il était temps "d'injecter une nouvelle dynamique dans le club et d'ouvrir un nouveau cycle."

Jocelyn Gourvennec sur les rangs pour revenir au club

Le grand remue-ménage à Guingamp n'est sans doute pas terminé. Un nom revient avec insistance depuis quelques jours, celui de Jocelyn Gourvennec. Celui qui fut entraîneur des Rouge et Noir entre 2010 et 2016 pourrait se voir proposer un poste de directeur sportif élargi, alors qu'il suit justement une formation pour devenir manager. Jocelyn Gourvennec se dit prêt à y réfléchir, il l'a dit ce mercredi soir sur France Bleu Breizh Izel "si on me propose quelque chose j'écouterai évidemment, tout le monde connait l'attachement que j'ai à ce club."