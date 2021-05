Fred Sammaritano va-t-il rester au DFCO la saison prochaine en Ligue 2 ?

Il reste trois matchs à jouer pour le DFCO dans cette saison 2020/2021, le premier en date à Angers, dimanche 9 mai 2021. La relégation en Ligue 2 déjà actée, les "Rouges" peuvent déjà penser à la saison prochaine. Avec quel effectif ? Quels joueurs faut-il garder ? Certains choix devraient être rapides, les satisfactions n'étant pas nombreuses au terme de cette saison. D'autres joueurs, au contraire, qui n'ont jamais lâché, se verraient bien poursuivre leur aventure à Dijon. C'est le cas du milieu offensif Fred Sammaritano, 35 ans, doyen du club depuis le départ de Florent Balmont. Lui, c'est certain, ne fait pas partie des "cinq ou six brebis galeuses", dénoncées par le président du DFCO, Olivier Delcourt, au micro de France Bleu Bourgogne.

"J'ai envie de rester au DFCO"

Au club depuis 2015, le deuxième plus ancien - après Jordan Marié - a participé à 29 rencontres cette saison, dont 9 en tant que titulaire. On retiendra notamment ses deux passes décisives - et son coup de sang contre Nîmes qui lui a valu un carton rouge. Il est en fin de contrat au mois de juin. L'an dernier, déjà, sa prolongation d'un an était intervenue après la fin de la saison.

Du côté du joueur, l'envie de rester malgré la descente est très clairement affichée."Evidemment, j'ai envie de rester au DFCO, de faire partie de cette équipe la saison prochaine en Ligue 2, annonce Sammaritano. J'ai discuté avec le coach, il m'a dit qu'il comptait sur moi pour essayer de remonter en Ligue 1. Maintenant, je dois discuter avec le président et les dirigeants, on verra où on en est. Est-ce que ça sent bon ? Oui, j'espère. On verra".

"C'est un joueur qui a une certaine expérience, qui connait très bien le club"

Comme d'habitude, dans ces cas-là, on ne nous répond pas : "oui, c'est signé", évidemment. Pour autant, David Linarès, l'entraîneur du DFCO, reconnaît qu'il y a eu des échanges sur une éventuelle prolongation et se montre élogieux sur son milieu offensif : "On a eu une discussion de manière ouverte par rapport à l'année prochaine. C'est un joueur qui a une certaine expérience, qui connait très bien le club. On n'a pas défini les contours de son rôle. C'étaient juste les prémices d'une discussion. Je respecte beaucoup l'homme, j'aime beaucoup le joueur et son investissement au quotidien".

Le dossier pourrait-il se décanter rapidement ? "On va discuter, je ne veux pas faire de fausses promesses à des joueurs en fin de carrière. On a prévu de voir les joueurs entre Nantes et Saint-Etienne (entre le 16 et le 23 mai, NDLR) , tous les sujets seront abordés à ce moment-là et il n'y aura pas de non-dits", répond Linarès.

David Linarès à propos d'une éventuelle prolongation de Fred Sammaritano Copier