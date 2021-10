Frédéric Guilbert après le nul de Strasbourg à Montpellier (1-1) : "Je suis déçu mais le résultat est logique"

Le Racing a pris un bon point ce samedi à Montpellier (1-1). Les deux équipes ont marqué chacune un beau but collectif (remise de la tête de Germain pour la volée de Mollet et service en retrait d’Ajorque pour Gameiro). Réactions, analyses, résumé audio.

LES DECLAS :

- L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "Comptablement, c'est un bon point car c'est important après une défaite de faire tourner le compteur tout de suite. On a bien embêté les Montpelliérains avec une bonne structure défensive. On est revenus sur une très belle action collective. Les entrants nous ont fait beaucoup de bien pour nous redonner du peps. On a presque de la déception sur la fin car les meilleures situations étaient pour nous dans les 20 dernières minutes. Je trouve que l'équipe avance, progresse, qu'elle est de plus en plus consistante défensivement."

- Le défenseur du Racing Frédéric Guilbert : "Je suis déçu parce que j'ai toujours envie de gagner. Maintenant je le prends comme un bon point malgré tout, car c'était dur, on est allés le chercher. Malheureusement on a pris un but très tôt, mais il faut retenir qu'on a su réagir. En fin de match, on a eu quelques bons coups à jouer, on avait pas mal d'occasions, mais on n'a pas su les mettre au fond et le score est logique".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

S’il a complètement raté son dernier match face à Lille, en étant responsable sur les deux buts du LOSC, Alexander Djiku s’est très bien racheté. Il a été intraitable défensivement. Le franco-ghanéen a étouffé son adversaire direct, Stephy Mavididi qui n’a pas existé. Le natif de Montpellier a parachevé sa belle prestation en taclant du bout du pied un ballon chaud vers Matz Sels dans le temps additionnel.

L'attaquant Kevin Gameiro a sans doute réalisé son meilleur match depuis son retour au Racing, très précieux dans son jeu en déviation et par ses courses. Il a marqué son deuxième but de la saison d'une frappe sèche au ras du poteau sur une passe en retrait intelligente de Ludovic Ajorque (28ème). Il aurait pu réaliser le doublé, mais il a écrasé sa frappe sur un service d'Ibrahima Sissoko en deuxième période.

LA STAT : 5.

C’est le nombre de passes adressées par le gardien de but strasbourgeois Matz Sels à son avant-centre Ludovic Ajorque. Aucun joueur strasbourgeois n’a autant servi le Réunionnais (4 passes pour Le Marchand) sur cette rencontre. Même si l’entraîneur Julien Stéphan demande le plus possible à ses joueurs de relancer court, Ludovic Ajorque reste un point d’ancrage incontournable sur jeu long pour le Racing.

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :