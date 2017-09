Frédéric Guilbert : "Je peux largement mieux faire avec le SM Caen"

Transféré de Bordeaux après avoir été prêté la saison passée, Frédéric Guilbert est l'un des trois joueurs du SM Caen à avoir joué la totalité des six premières rencontres de Ligue 1 de son club. Mais le latéral, comme son coach, estime qu'il peut et doit amener encore plus.

Cet été, Frédéric Guilbert s'est engagé pour quatre ans avec ce club formateur qui n'avait pas voulu le conserver en 2013.

A l'époque, le Valognais avait été meurtri par cette expérience. "C'est une étape de la vie, explique le latéral droit quatre ans plus tard. _Beaucoup de gens auraient lâché. Il y a des choses qui se sont passées qui ne m'ont pas plu, des gens qui sont partis ou qui sont encore au club mais c'est comme ça. Je suis parti me ressourcer par chez moi. J'ai fait ma saison en CFA (avec Cherbourg). J'ai eu la chance de jouer et de faire de bons matchs contre Bordeaux. Monsieur Battiston m'a repéré. Je n'ai pas lâché. Aujourd'hui je suis content d'être là, pas d'avoir eu ma revanche mais de revenir par la grande porte et j'espère devenir quelqu'un ici."_

Prêté par Bordeaux la saison passée, Frédéric Guilbert a rapidement sécurisé le couloir droit d'une défense privée à l'intersaison de Dennis Appiah. Le jeune latéral droit de 22 ans a empilé les titularisations, anticipant même un retour après une luxation d'épaule pour participer à la lutte pour le maintien des Caennais. Cette saison, il a repris sa position de titulaire indiscutable mais son coach Patrice Garande estime qu'il peut apporter plus.

"Déjà il est débarrassé de tout soucis physiques. Après je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ce qu'il fait notamment sur le plan offensif, précise Patrice Garande. Il peut amener plus de ballons devant le but, plus de centres. Après, comme on n'a pas le même système et qu'on joue à quatre, il faut aussi travailler avec le joueur qui est devant lui. Sur le plan défensif, il peut être encore plus performants, un peu plus serein." Depuis son arrivée à Caen, il n'a distillé qu'une seule passe décisive malgré un apport évident dans le couloir droit du SM Caen.

Frédéric Guilbert n'élude pas l'analyse de son entraîneur. "Je peux largement mieux faire. Il y a des matchs notamment face à Metz et Nantes où j'étais en dedans, j'en suis conscient. Il y a beaucoup de choses que je faisais l'année dernière et que je ne fais pas cette année. il faut que je retrouve mes repères par rapport au poste. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué à quatre mais bon ce sont des choses qui vont arriver au fur et à mesure. il y a des affinités avec des joueurs sur le terrain que je dois trouver. Ça se crée à force de jouer ensemble."