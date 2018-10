Les Girondins de Bordeaux ont leur nouveau président ! Frédéric Longuépée, ancien gymnaste de haut niveau, a été choisi par les fonds d'investissement américains GACP et King Street ce dimanche. Il devient le premier président de l'ère américaine.

Bordeaux, France

C'est officiel, on connaît le nom du nouveau président délégué des Girondins de Bordeaux. Son nom se faisait attendre depuis plusieurs semaines et on a fini par l'apprendre ce dimanche dans un communiqué de presse de GACP : Frédéric Longuépée reprend les rênes du club. Frédéric Longuépée succède ainsi à Stéphane Martin. Et il devient par la même occasion, le premier président de l'ère GACP / King Street, les fonds d'investissement américains repreneurs du club. Mercredi, la vente du club girondin par M6 a été reportée, repoussée au début du mois de novembre.

Dans un communiqué de presse ce dimanche, le président du fond d'investissement GACP, Joseph DaGrosa, s'est félicité de cette nomination : "nous sommes persuadés que Frédéric est l'homme de la situation pour un poste aussi important".

"Son instinct, son talent et sa longue expérience dans le monde du sport et du football sont ce que le CLub, les joueurs, les supporters et la ville de Bordeaux méritent tous", Joseph DaGrosa

Dans ce même communiqué, le nouveau président des Girondins de Bordeaux remercie le fond d'investissement de l'avoir choisi et préféré aux autres candidats, comme Jean d'Arthuys adversaire dans la dernière ligne droite. Frédéric Longuépée se dit impatient de démarrer la nouvelle aventure girondine : "il s'agit d'une magnifique opportunité et d'un beau défi dans un club historique du football français, au riche passé européen et qui nourrit de belles ambitions pour l'avenir".

Un nom connu dans le milieu du football

L'ancien gymnaste de haut niveau avait participé aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, puis entre 2002 et 2012, il est passé par la Fédération française de tennis, comme de directeur délégué chargé de l’administration générale et de la billetterie. Mais son nom est aussi connu dans le milieu footballistique puisque pendant six ans, de 2012 à il y a encore quelques mois, Frédéric Longuépée était directeur général adjoint en charge des activités commerciales du PSG.

Frédéric Longuépée avait contribué depuis 2012 à développer la marque du club parisien à l'international, notamment en Asie et en Amérique du Nord. Cette année, après six ans de bons et loyaux services au PSG, il a quitté ses fonctions pour rejoindre le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 en tant que directeur marketing.