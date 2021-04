Frédéric Mendy et l'équipe féminine de Montpellier, c'est fini ?

Frédéric Mendy était sur le banc depuis un an et demi

À quatre journées de la fin du championnat, le MHSC a décidé de retirer l'équipe féminine de Montpellier à Frédéric Mendy, au moins provisoirement. Le coach n'a ainsi dirigé aucune séance, cette semaine, alors qu'une décision officielle doit être prise dans les prochaines heures.

La défaite (4-0) face au Stade de Reims, le week-end dernier, a provoqué des dégâts et constitue peut-être celle de trop. La Paillade occupe la sixième place, reléguée à quatorze points de Bordeaux, troisième, mais reste à la lutte avec le Paris FC et Guingamp pour la quatrième place.

Une quatrième place que Frédéric Mendy et ses joueuses avaient obtenu, la saison passée, au moment de l'arrêt du championnat pour cause de pandémie. Seulement, l'entraîneur fait les frais de résultats en dents de scie, sur l'exercice en cours, lui qui a pris les commandes de la section féminine en juillet 2019, et qui a dû faire face aux départs de plusieurs joueuses cadres, notamment Sakina Karchaoui, Valérie Gauvin ou encore Sandie Toletti.

Les joueuses recrutées pour les remplacer n'ont pas encore toutes données entière satisfaction et le MHSC semblait être entré dans une nouvelle ère et dans une période de reconstruction. Aujourd'hui, c'est une nouvelle phase du chantier qui se dessine. Frédéric Mendy, figure très investie et très appréciée au sein du club, est pour l'heure toujours lié au MHSC et n'a pas officiellement été débarqué. Peut-être sera-t-il réinstallé au terme d'une semaine de "repos" ?