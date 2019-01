Frédéric Paquet, directeur de l'AS Saint-Etienne : "Sauf catastrophe, il n'y aura pas d'arrivée"

Saint-Étienne, France

Dans les travées du Roudourou samedi soir, en marge de la victoire des Verts à Guingamp (1-0), le directeur général de l'ASSE Frédéric Paquet a confirmé ses déclarations lundi soir sur France Bleu à savoir qu'il n'y aurait pas, sauf catastrophe, d'arrivée au mercato cet hiver.

Jeudi, en conférence de presse, Jean-Louis Gasset, l’entraîneur, s'est dit déçu, avec humour, d'avoir été oublié par le Père Noël. Pour ceux qui auraient loupé le rendez-vous, voici les grandes lignes de ce que le DG des Verts a dit sur le mercato dans le Debrief lundi soir :

Au rayon des arrivées?

Sauf offre démesurée qui ferait bouger le marché, si on reste dans la normalité, Williams Saliba comme 99% de l'effectif restera. [...] Sauf catastrophe, il n'y aura pas d'arrivée cet hiver. L'effectif restera stable pour garder cette pérennité.

Au rayon des départs?

Robert Beric joue moins. Il fait partie des rares joueurs qui peuvent partir s'il trouvent un projet qui leur conviennent. S'il ne trouve pas, on sera très heureux qu'il reste avec nous. Quant à Cheik M'Bengue, il est acquis depuis longtemps qu'il peut partir.

REVOIR - Le Debrief avec Frédéric Paquet, directeur de l'AS Saint-Étienne

Au rayon des prolongations?

En ce qui concerne Ole Selnaes, on est en discussions, comme avec d'autres joueurs (Neven Subotic). Il y a une volonté des deux cotés, du coté de Selnaes comme du notre de le garder. On discute. Après je ne peux pas vous en dire plus pour le moment.

Quid de Jean-Louis Gasset?

Jean-Louis, ce ne sera pas un problème pour nous (sourires). C'est quelqu'un avec qui il est facile de travailler. S'il a envie et qu'on a envie on va continuer. [...] Ça se passe vraiment très bien. Travailler avec lui est très agréable.

A LIRE - Jean-Louis Gasset, sur le mercato : "Le père Noël m'a oublié !"

Quels profils de joueurs?

On recherche des bons joueurs de foot mais aussi des bonnes personnes. On souhaite aussi continuer d'attirer les meilleurs jeunes de la Loire et de la Haute-Loire, comme les plus petits à forts potentiels. On a une aura en France et c'est bien pour le club.

Un coup de pouce financier?