Le nouveau directeur général, ancien de Lille, a été nommé au début du mois. Il est entré en fonction il y a une semaine et a été présenté officiellement ce jeudi. Il parlé de "fierté" de rejoindre l'ASSE en assurant qu'il n'a jamais hésité à rejoindre un club "qui fait partie du patrimoine". Pour Roland Romeyer c'est donc la fin d'une époque. Il reste président du directoire et pourrait quitter le club à la fin de la saison si l'arrivée d'un investisseur se confirme. Une réponse au slogan des ultras répété ces dernières semaines "Sauvons le club et cassez vous !".

Les déclarations à retenir

Romeyer : "L'ASSE à besoin d'évoluer, de s'adapter. Frédéric Paquet est le profil que je cherchais. Cela fait 2 ans que je veux prendre du recul. Il sera le patron au quotidien et le porte-parole." pic.twitter.com/tEKvjopWfi — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 25, 2018

Romeyer : "Frédéric Paquet n'arrive pas au meilleur moment du club mais aujourd'hui nous sommes en ordre de marche pour sortir de notre impasse sportive. On a recruté notamment 3 internationaux au mercato". — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 25, 2018

Romeyer : "Ce n'est pas parce que j'ai pris du recul que je n'agis pas. Je suis pour accompagner Frédéric Paquet. Avec Bernard Caiazzo nous restons actionnaires, mais le patron maintenant c'est lui." — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 25, 2018

Paquet : "L'ASSE fait partie du patrimoine. Je suis fier d'être ici. Je ne suis pas un sauveur. Je ne réglerai pas la situation à moi tout seul. D'autant que le problème est sportif et je ne joue ni n'entraîne." pic.twitter.com/jZCTMetvCE — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) January 25, 2018