Frédéric Thomas de retour au Mans FC pour encadrer les jeunes

Il est l'un des joueurs emblématiques de l'histoire du Muc 72 et du Mans FC, l'un des plus capés aussi, avec 378 matchs en 12 saisons sous le maillot Sang et Or. Huit ans après son dernier match avec Le Mans FC, l'ancien milieu de terrain Frédéric Thomas revient au club, en tant que "responsable de la pré-formation et coach de l'équipe U15", annonce le club ce mardi.

Formé au club, Frédéric Thomas prend la succession de Grégory Cerdan, un autre pilier des années fastes du club manceau, nommé lui à la tête des U17 Nationaux. Titulaire du BEF (Brevet d’Entraîneur de Football), Frédéric Thomas entraînait depuis 2018 l’équipe première de l’AS Mulsanne-Teloché, en R1.