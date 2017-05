Fréquentation des stades de ligue 1 de football: Geoffroy Guichard termine cinquième cette saison

Avec 27 227 spectateurs par match pour 16 000 abonnés,St Étienne se hisse à la cinquième place de l'affluence moyenne des stades cette saison malgré un match joué à huis clos. Les stéphanois sont nettement devancés par le PSG, Marseille et l'Olympique Lyonnais mais talonnent les Lillois.

Au terme de cette saison 2016-2017, la ligue de football professionnel publie son traditionnel classement de l'affluence dans les stades par clubs. Avec 27 227 spectateurs présents en moyenne par match ( dont 16 000 abonnés), St Etienne se hisse à la cinquième place de la fréquentation des stades cette saison. Les supporters stéphanois sont nettement devancés par le PSG ( 45 160 spectateurs en moyenne) , Marseille ( 39894) et l'Olympique Lyonnais ( 39171) mais talonnent les Lillois (29487).

Une moyenne diminuée par le match à huis-clos face à Rennes

La capacité du chaudron étant de 42 000 places, Geoffroy Guichard est donc rempli à 65% de sa capacité maximale sur l'ensemble de la saison écoulée... Cependant, il ne s'agit là que d'une moyenne qui ne tient pas compte des variations importantes en fonction des affiches à domicile. Si l'on fait exception du match à huis clos de la 21eme journée face à Rennes, la plus faible affluence à domicile cette saison est un St Etienne / Angers qui n'a rassemblé que 20 456 spectateurs. Sans surprise, c'est le derby face aux lyonnais qui a attiré le plus de supporters en championnat avec plus de 37029 places comptabilisées, suivi de prés par les affiches contre Monaco et le PSG. Mais le sommet d'affluence de la saison reste évidemment celui de l'Europa League avec ce choc historique ASSE Manchester et ses 40 492 spectateurs.. c'est tout simplement la plus belle affluence pour un match de foot depuis la rénovation de Geoffroy Guichard.