"Frustrés", "déçus", le Racing Club de Strasbourg encaisse difficilement la défaite à Paris

"On était proches, mais proches ça ne suffit pas." Ludovic Ajorque ne cachait pas sa frustration à l'issue de la défaite du Racing Club de Strasbourg face au PSG mercredi soir. "À 30 secondes près, on repartait avec un point", poursuit l'attaquant. C'était sans compter avec le pénalty de la victoire inscrit par le Parisien Kylian Mbappé à la... 96e minute de la rencontre, dans le temps additionnel.

La frustration des Strasbourgeois tranche avec le sourire de Kylian Mbappé . "Même si je ne fais pas un match dingue, j'ai continué à y croire et à pousser, parce que je savais que sur un rien, on pouvait décanter la situation", déclare la star parisienne. Le constat est amer dans la bouche de l'entraîneur du RCSA, Julien Stéphan : "Cet adversaire-là, avec ce talent-là, on sait qu'à tout moment il peut renverser le cours du match sur une seule action".

"On va aussi retenir plein de bonnes choses"

Pourtant les Strasbourgeois pouvaient nourrir de beaux espoirs. Menés à la mi-temps sur un but de Marquinhos, "j'ai dit aux joueurs qu'on pouvait revenir", explique Julien Stéphan. Ils égaliseront à la 51e minute sur un but contre son camp du même Marquinhos. L'autre Brésilien Neymar se fera expulser quelques minutes plus tard, suite à un deuxième carton jaune... avant le dénouement cruel dans les arrêts de jeu, et la faute de Gerzino Nyamsi sur Mbappé dans la surface de réparation.

Kevin Gameiro tente de positiver, malgré tout. "On est déçus, reconnaît l'attaquant. Mais on va retenir plein de bonnes choses, beaucoup de solidarité, beaucoup de sérieux défensivement. Pour un match de reprise contre le PSG, c'est assez encourageant." Prochain objectif : battre Troyes lundi à la Meinau. "Si on joue avec le même état d'esprit, à se battre les uns pour les autres, il n'y aura pas de souci", prophétise Kevin Gameiro. C'est tout ce qu'on souhaite à nos Strasbourgeois.

