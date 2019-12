Fumigènes au stade Geoffroy-Guichard : la réaction de la ministre Roxana Maracineanu

Saint-Étienne, France

Comment avez-vous réagi en découvrant les images de ces fumigènes au stade Geoffroy-Guichard ?

Par rapport à mon action et ce qu'on entame avec les supporters, c'est à dire une discussion sur beaucoup de sujets qui les intéressent, notamment les déplacements, mais justement aussi l'utilisation des fumigènes dans les stades, j'ai trouvé ça dommage que ça se passe de la manière dont ça s'est passé ce soir-là au stade.

Ça vous a déçue ? Vous le vivez comme une trahison d'une confiance alors qu'un travail est en cours ?

C'est vrai qu'on a entamé un travail avec le secrétaire d'État à l’Intérieur Laurent Nuñez qui est venu à l'Instance nationale du supportérisme. Il a donné suites à ses engagements c'est à dire l'élaboration d'une circulaire commune pour faciliter les déplacements des supporters. Et c'est vrai que ces manières de faire fragilisent les discussions en cours. C'est pour çà que j'en appelle à la responsabilité des clubs, des supporters et plus largement à leur responsabilisation vis-à-vis de ces sujets. Peut-être que ce qu'ils ont voulu mettre en avant, cette belle fête qu'ils ont voulu médiatiser, réaliser, peut-être qu'elle aurait pu se faire autrement, à un autre moment. Je crois que ce qui ressort aussi c'est la volonté des supporters d'avoir une vie de club. La réflexion doit se poursuivre autours des thématiques qu'a évoquées le Président Noël Le Graët par rapport à ce que les clubs vont être en mesure de faire plus et mieux aujourd'hui avec et pour les supporters de leurs équipes.

Vous défendez un usage encadré des fumigènes, comment cela pourrait-il être mis en place ?

Le groupe de travail à l'INS qui planche sur cette question étudie différentes possibilités d'utiliser des fumigènes qui ne sont pas dangereux pour les utilisateurs. Ils étudient aussi l'utilisation encadrée donc qu'ils puissent faire entrer des fumigènes un peu différents, moins dangereux mais qui provoquent le même effet au moment où on les utilise. Et que ce soit utilisé dans des zones encadrées par des personnes qui seraient formées à le faire et qu'on puisse aussi réguler l'entrée de ces engins pyrotechniques qui peuvent mettre en danger l'intégrité des personnes qui les utilisent. Il y a eu, déjà, des pertes de doigt, des pertes de main, des dommages causés sur l'enceinte sportive, sur les sièges, sur, aussi, le déroulé du match parce que c'est vrai que c'est un peu problématique lorsque à un moment donné on ne voit plus du tout les joueurs sur le terrain, le gardien ne peut même plus exercer correctement le jeu qu'il est en train de faire à cause de la fumée. Le spectacle sportif s'en trouverait grandi et on arriverait à le proposer et à le promouvoir avec les supporters si jamais ils acceptaient aussi d'intégrer plus cette discussion, si nos travaux, qui sont en route et dans l'intérêt des supporters, étaient soutenus. Et par les clubs et par les supporters.

En l'occurrence, à Saint-Étienne , il n'y a pas eu de blessé, le jeu n'a pas été entravé, les fumigènes et les feux d'artifice sont restés en tribunes. C'était un spectacle de tribunes qui n'a pas causé de dégâts.

Oui, mais dans d'autres cas, c'est déjà arrivé, cela aurait pu arriver, et si les règlements et les lois sont là c'est bien qu'il y a une raison. Ils n'auraient pas été inventés si rien ne s'était jamais passé. Si c'est en place, c'est en réaction ou en prévention de choses qui sont possiblement imaginables et qui se sont déjà passées. Je parle des déplacements des supporters : le fait qu'ils se rencontrent sur des matchs à tension et qu'il y a des bagarres, des jets de pierres sur les bus, il y a même eu des personnes qui sont décédées. Si les lois sont venues et ces interdictions de déplacements, c'est bien en réaction à quelque chose. C'est pas pour rien que c'est là. Si aujourd'hui on veut assouplir toutes ces contraintes, il faut qu'on le fasse et que derrière il y ait une réponse positive et pas que dès qu'on assouplit, on voit que ça repart comme avant.

Est-ce que vous comprenez que pour certains supporters les fumigènes font partie du match de football ? Que c'est indissociable ?

Bien sûr que je le comprends et même en tant que spectatrice j'apprécie la manifestation des gens qui soutiennent leur équipe dans les gradins, que ce soit au niveau des chansons, des encouragements, des illuminations et de toute autre manifestation d'encouragements, de joie et d'existence qu'on peut voir dans les tribunes. Sans ça, je crois que le match n'aurait pas du tout la même saveur. Évidement qu'on l'apprécie et justement on veut l'encourager mais de manière encadrée et surtout pour protéger les publics et les personnes qui utilisent elles-mêmes ces fumigènes mais aussi leurs voisins et puis de manière générale les autres spectateurs qui sont dans le stade. Lorsque ça nuit au déroulé du match ou à l'intégrité des joueurs qui sont sur le terrain et que ça met le jeu en péril, et bien ça nuit aux autres spectateurs qui sont présents dans le stade et y compris aux spectateurs qui sont devant leur télé à suivre la partie.

La commission de discipline de la LFP a prononcé à titre conservatoire une mesure de huis-clos total pour le stade Geoffroy-Guichard. Que pensez-vous de ces punitions collectives ? Est-ce une réponse adaptée ?

Moi je suis là pour me prononcer sur le travail que l'on fait et le résultat qu'on en attend. Et justement le fait que ces progrès soient au profit des supporters, des joueurs, des clubs et du football de manière générale. Moi je ne suis pas la pour prononcer des sanctions. Il y a une commission de discipline qui est la pour ça. Elle répond à un règlement. Lorsque des personnes enfreignent un règlement, elles savent très bien à quoi elles s'exposent. Les clubs également. Ce que je trouve dommageable c'est que finalement le manque de lien, peut-être, entre les clubs et leurs groupes de supporters fait que la responsabilité financière est remise en permanence sur le club et que finalement on n'arrive pas à définir la responsabilité réelle et vraie des personnes qui ont enfreint le règlement. Parce qu'on a du mal à les identifier. On ne peut pas les repérer et puis derrière avoir la mesure répressive qu'il faudrait à leur encontre. L'autre solution qu'on peut envisager, c'est de prévenir en amont et de faire en sorte qu'ils soient plus et mieux écoutés par les clubs. Que les clubs génèrent aussi des moments et des lieux de rencontre, de discussions. Peut-être aussi, si les supporters qui voulaient fêter l'anniversaire de leur existence avaient d'autres moments pour le faire et d'autres occasions où on les impliquait d'une manière différente que juste assister au match de foot le jour J, des choses comme on a vu là, existeraient mieux.

Mais une sanction collective punit également des gens qui n'y sont absolument pour rien. En dehors du football, c'est très rare, voire même inexistant, ce principe de sanction collective.

Oui mais c'est eux qui en jouent. Ils savent très bien quand ils rentrent, capuche sur la tête, en défonçant tout le dispositif de sécurité qui est mis en place, les personnes qui font ça.... voilà, après c'est facile de dire : c'est pas juste parce qu'on punit tout le collectif. Il faut aussi arriver à ce que chacun soit responsable. Les groupes de supporters savent très bien comment ça fonctionne. Donc on ne peut pas dire à un moment : on va y aller et on va se cacher. Et puis de l'autre côté : on ne peut pas être tous punis parce qu'on ne sait pas qui a fait la faute. Je l'ai vécu vendredi dernier donc je sais comment c'est. C'est facile de se mettre un bandana sur la tête et de venir crier...

Au stade Bauer, avec le Red Star...

Oui. C'est plus difficile de le faire à visage ouvert et d'affirmer ce que tu as envie de dire et d'échanger avec les gens que de se couvrir le visage et de foncer à tout va avec un sac à dos rempli de fumigènes. C'est sur. Il n'est pas là le courage. Le courage il est dans la discussion, dans la concertation, dans la confrontation avec le club avec qui tu veux discuter, à qui tu as à demander des choses, avec les autorités à qui tu as à demander des choses et avec qui tu veux discuter pour faire avancer ta cause. Si ta cause c'est juste d'allumer des fumigènes qui sont interdits dans un stade et de faire des choses qui sont interdites dans un stade, bon ben après faut pas s'étonner.

Donc la solution c'est le dialogue ?

Voila. C'est être dans la concertation, dans la discussion, dans l'avancée de ses opinions. D'être capable de dire ce qu'on veut et nous on est prêts à proposer de faciliter toutes les choses qui sont aujourd'hui jugées comme une contrainte. Mais en même temps il faut qu'on ait un retour en face. Si il n'y a pas de retour en face et que dès qu'on ouvre la porte, on s'engouffre avec toutes les choses qui sont interdites, et bien évidemment qu'on ne va pas le faire deux fois.