Futsal : co-meilleur buteur de l'équipe de France, Abdessamad Mohammed a défié les pronostics

Abdessamad Mohammed et l'équipe de France de futsal ont fait l'actualité cette semaine. Déjà parce que les Bleus ont gagné pour la première fois de leur histoire contre la redoutable équipe de Serbie (2-0), et parce que le joueur de l'Étoile Lavalloise a inscrit son soixantième but en sélection. Mohammed devient le co-meilleur buteur de l'histoire avec Alexandre Texeira.

C'est devant son public, à Espace Mayenne à Laval mercredi soir qu'Abdessamad Mohammed a égalé le record de buts. Le pivot a commencé le futsal à l'âge de 17 ans et ne pensait pas atteindre un tel objectif dans sa carrière. Comme Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de football (à onze) le joueur de l'Étoile a connu des hauts et des bas mais a toujours placé le travail comme un ingrédient fondamental.

"Le Giroud du futsal"

D'ailleurs Abdessamad Mohammed observe plusieurs similitudes avec Olivier Giroud. "Ce n'est pas le meilleur joueur, ce n'est pas celui qui a les plus grosses qualités intrinsèques, mais c'est celui qui ne lâche rien et qui attend son moment. Je le félicite d'ailleurs pour son record. Moi, je suis un joueur qui n'avait pas plus de qualités que les autres, donc forcément j'ai dû travailler énormément" explique-t-il.

Comme l'attaquant du Milan AC, Abdessamad Mohammed a connu quelques embûches dans sa carrière. Des blessures graves : une rupture des ligaments croisés à un genou mais aussi une rupture du cinquième métatarse d'un pied à quatre reprises ! Abdessamad Mohammed, cadet d'une fratrie de trois enfants, en tire une immense force de caractère. "Quand je parle avec des gens, ils retiennent ma force mentale. Elle m'a permis de me relever à chaque fois. J'ai une bonne éducation. On n'a pas grandi dans un milieu très aisé, donc forcément petit, on apprend à se battre pour avoir sa place" raconte le joueur.

Panthéon-Sorbonne

En 2013, Abdessamad Mohammed porte les couleurs du club de l'université Panthéon-Sorbonne. Il étudie en faculté Économique et Sociale à Paris (son frère est sociologue d'ailleurs). Là-bas, Abdessamad Mohammed prend son envol sportif grâce à son entraîneur de l'époque. "Franck Ferrier a été très décisif pour moi psychologiquement dans le fait de pouvoir affronter des très bons joueurs européens et ne pas faire de complexe" observe le joueur de l'Étoile Lavalloise.

C'est en partie grâce à Abdessamad Mohammed que le futsal français progresse encore. Un but en plus avec les Bleus et Mohammed deviendra le seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus dans son sport.