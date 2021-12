Futsal (D1) : l’Etoile lavalloise offre un festival à son public pour terminer l’année

L'Etoile lavalloise a offert à son public de l'Espace Mayenne un festival ce samedi face à Paris Acasa (9-4). Une victoire qui replace les Lavallois au classement.

En première période, les Stellistes faisaient un début de match quasiment parfait. Malik Abdallah ouvrait le bal avant que Chrysi Mayulu ne fasse le break (2-0). Mais les joueurs d’André Vanderlei, dominants dans le jeu et tactiquement, ne s’arrêtaient pas là et Diego Napoles y allait de sa réalisation et portait l’écart à 3-0.

Et un, et deux, et trois-zéro

Dans un Espace Mayenne bien garni (3 211 spectateurs, record pour un match de fustal français en saison régulière), les « et un, et deux, et trois-zéro » pleuvaient. Une chaude ambiance qui ne galvanisait pas les joueurs de l’Etoile lavalloise. Au contraire. Après une balle de 4-0, les partenaires de Louis Marquet se faisaient surprendre en contre et voyait Paris Acasa revenir à 3-1. Puis à 3-2, quelques secondes plus tard.

Une réduction du score, soudaine, qui ne désarmait pas pour autant les Lavallois. Kaique Ivo prenait les choses en main sur une récupération de balle et allumait le portier parisien. Son tir sous la barre faisait mouche (4-2).

Diego Napoles. © Radio France - Cyprien Legeay

L'envolée de l'Etoile

La deuxième mi-temps commençait aussi bien et Laval en passait deux de plus à son adversaire avant de s’envoler. Si les Parisiens espéraient un peu en recollant à 5-3, les Lavallois ne laissaient pas beaucoup de suspens.

La bande à Diego Napoles en passait quatre de plus et s’imposait sur le score le plus large cette saison (9-4). L'Étoile termine la phase aller à la 5e place avec 13 points (4V, 1N, 4D).

Cyprien Legeay