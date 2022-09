Futsal : et si Espace Mayenne à Laval devenait le terrain de prédilection de l'équipe de France ?

L'équipe de France de futsal va effectuer ses premiers tirs de ballon ce samedi 17 septembe à Espace Mayenne à Laval. Un match de préparation contre la Croatie qui sera suivi d'un match de qualification le 8 octobre contre la Norvège. Et peut-être plus si affinités.

Ce samedi 17 septembre, l'équipe de France de futsal va disputer un match de préparation contre la Croatie à Espace Mayenne à Laval. ce sera une première. Le choix d'Espace Mayenne ne doit rien au hasard : une salle toute neuve, un public de connaisseurs et une proximité avec Paris. Presque une évidence pour Philippe Lafrique, le chef de délégation de l'équipe de France de futsal : "le site de Laval répond parfaitement au cahier des charges pour des prestations de l'équipe de France de futsal. Il nous fallait effectivement une salle pas trop éloignée de Paris, une salle à taille humaine. Et puis, il nous fallait aussi une locomotive en local, un club avec une culture futsal. Et cette culture est peut-être récente, mais elle est tout à fait existente sur Laval."

Espace Mayenne comme le Stade de France ?

Le match France / Croatie va se jouer à guichets fermés. 3300 personnes assisteront à cette rencontre. Deux matches des Bleus sont déjà programmés (France / Croatie ce samedi puis France / Norvège le 8 octobre à Espace Mayenne). Et si l'essai est transformé, c'est toute la campagne de qualification pour le Mondial 2024 qui pourrait se dérouler à Espace Mayenne révèle Philippe Lafrique : "ce que souhaite notamment le sélectionneur, c'est de pouvoir se poser sur une campagne de qualification sur un site pour que les joueurs aient des repères. Donc, c'est un objectif d'être en résidence sur cette salle pour avoir nos habitudes et ne pas changer à chaque fois. C'est important. Ce sont des détails qui comptent dans une qualification." Il y a le Stade de France pour les footballeurs de l'équipe de France. Il pourrait y avoir Espace Mayenne pour les futsaleurs de l'équipe de France.

Avec l'Etoile Lavalloise qui évolue en D1, il existe une vraie dynamique autour du futsal à Laval estime le sélectionneur de l'équipe de France, Raphaël Reynaud : "on a besoin de trouver un public, un public de connaisseurs. On a envie que le moment que l'on va vivre samedi soit la rencontre d'une équipe avec son public. La réponse à la question de savoir si l'on jouera tous nos matches à Laval, on l'aura certainement au coup de sifflet final. Pour nous, tout est en place d'un point de vue organisationnel. Nous ne sommes pas très loin de Clairefontaine (78) où on s'entraîne. Tout est réuni pour qu'on puisse être là pour un certain nombre de matches."

Avoir ses habitudes dans une salle, c'est un énorme plus pour les joueurs. Il n'y a plus qu'à ce que la mayonnaise prenne samedi à Espace Mayenne entre les Bleus et le public mayennais.