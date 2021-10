Futsal (D1) : l'Etoile lavalloise reste invaincue et enchante son public à l'Espace Mayenne

C'est en leader de la D1 futsal que l'Etoile lavalloise accueillait Toulouse, ce samedi. Un rendez-vous attendu de longe date par tous puisque c'était la première fois que la formation mayennaise se produisait devant son public, à l'Espace Mayenne.

Les Lavallois ont d'abord déjoué, manqué d'envie. Les Toulousains prenaient vite l'ascendant et faisait le break dès la première mi-temps. Un premier acte qui ne plaisait pas à André Vanderlei, l'entraîneur de l'Etoile lavalloise. « Pendant un an et demi on a attendu de jouer dans cette salle, donc j’ai demandé à mes joueurs de se ressaisir pour respecter ces gens qui ont acheté leur place… »

La joie du buteur lavallois, Khalid Amzil. © Radio France - Cyprien Legeay

Une réaction et un public en feu

En deuxième mi-temps, les Lavallois se montraient plus tranchant, plus déterminés. Menés 5-2, les Stellistes trouvaient les ressources pour revenir peu à peu et le public jouaient son rôle en poussant (5-5). L'Espace Mayenne se mettait au diapason et enflammait une rencontre spectaculaire.

Diego Napoles partage sa joie avec le public lavallois. © Radio France - Cyprien Legeay

La tension était à son comble quand Toulouse reprenait l'avantage (6-5) mais que l'Etoile recollait une nouvelle fois (6-6). Les locaux avaient beau pousser, le score ne bougeait plus. La formation mayennaise reste invaincue en D1.