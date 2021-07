Futsal : L'Étoile Lavalloise accède au plus haut niveau français !

La Fédération Française de Football, via son comité exécutif, a décidé de rétrograder administrativement deux clubs de division 1 (ACCS Asnières-Villeneuve-la-Garenne 92, Garges Djibson). Elle repêche ainsi le club de L'Étoile Lavalloise, arrivé à la deuxième place de D2 lors de la saison 2019-2020.

Un aboutissement

Un grand bonheur pour le club mayennais, qui s'était préparé à cette éventualité. Julien Moreau son président ne cache pas sa joie. "Depuis cinq ans on a toujours terminé sur le podium, mais seul le premier montait au plus haut niveau. Et sur ces cinq dernières années on a fini quatre fois deuxième. Ce qui était dur à avaler, mais cela ne nous a pas empêché d'y croire et de travailler" explique-t-il. "Aujourd'hui c'est une juste récompense, c'est le travail de tout un club. Malgré la crise sanitaire, tout le monde a joué le jeu y compris nos partenaires" poursuit Julien Moreau, dont le club a vécu une saison blanche cette année.

Des matchs à Espace Mayenne

Jouer en division 1 change un peu la donne désormais : L'Étoile Lavalloise va devoir faire évoluer rapidement sa structuration. "Nous aurons peut-être des salariés supplémentaires, peut-être des nouvelles recrues. L'intégration de l'Espace Mayenne est aussi à prendre en compte. Le club doit continuer à grandir" termine Julien Moreau. Son club pourra compter sur son entraîneur brésilo-belge André Vanderlei, arrivé en 2016 à Laval.