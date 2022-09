Futsal : le gardien mayennais de l'équipe de France, Louis Marquet s'attend à vibrer à Espace Mayenne

L'ambiance promet d'être belle et le spectacle garanti. L'équipe de France de futsal est à Laval pour affronter la Croatie ce samedi 17 septembre en match de préparation. La rencontre se déroulera à guichets fermés à Espace Mayenne. 3300 personnes sont attendues pour cette première.

C'est super de jouer à la maison

Parmi les joueurs sélectionnés en équipe de France, trois évoluent à l'Etoile Lavalloise, le club de D1. le meneur Souheil Mouhoudine, le pivot Abdessamad Mohammed et le gardien, Louis Marquet. Le joueur de 29 ans compte deux sélections (et un but !) en équipe de France de futsal. Même s'il n'est pas le gardien numéro 1 de l'équipe de France, le Mayennais aura forcément une émotion particulière ce soir : "oui, de jouer devant sa famille et son public, c'est particulier. Mais lorsque l'on est concentré dans le jeu, on ne voit pas tout ça mais c'est super de jouer à la maison. Cela va faire drôle puisque je vais démarrer ma saison à Espace Mayenne, non pas avec mon club de L'Étoile mais avec le maillot de l'équipe de France. C'est une première et ça fait plaisir. On est prêt. Je vais jouer devant le public lavallois que je connais très bien, et avec l'équipe de France , on a besoin de ce public lavallois pour pousser. C'est important pour performer. C'est un sport de spectacle et je suis persuadé que le public sera derrière nous. Cela va être un très beau match."

Cette saison, Louis Marquet a signé un contrat amateur lui permettant de se consacrer à 100% au futsal. Une belle réussite pour le Mayennais, carreleur de profession jusque là.

Le match France / Croatie en futsal débute à 19 heures à Espace Mayenne à Laval. Toutes les places ont été vendues.