Futsal : pour sa "finale" contre la Serbie, l'équipe de France aura "vraiment besoin du public de Laval"

L'équipe de France de futsal est en Mayenne ce mardi 7 mars. Dans le cadre de la qualification pour le Mondial 2024, elle affronte la Serbie pour le dernier match de poule avant le Tour Elite. Un match nul lui suffit. Le sélectionneur Raphaël Reynaud attend un public bouillant à Espace Mayenne à Laval.

France Bleu Mayenne : Comment va le moral des troupes avant le match crucial contre la Serbie à Espace Mayenne ?

Raphaël Reynaud : L'équipe va bien, merci. On est serein et satisfait de notre résultat en Norvège [victoire 3-1, ndlr]. On a préparé tranquillement et sereinement le match contre la Serbie.

Vous disiez être tombés dans "un traquenard" contre la Norvège. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match du même acabit demain soir ?

Non, ce sera sur un match différent, avec deux équipes qui auront envie de gagner, qui vont tout donner pour la victoire. Ce sera un match beaucoup plus ouvert. On va se rendre coup pour coup donc ce sera un vrai match international de haut niveau. Ce qui n'était pas forcément le cas en Norvège où c'était plutôt une bagarre de tous les instants pour passer devant.

La France peut se qualifier pour le Tour Elite dans la course à la qualification à la coupe du Monde 2024 (un match nul suffira ce mardi). Est-ce que dans la préparation de ce match, vous avez pleinement intégré cette notion de "finale" ?

Oui, c'est une finale, c'est notre finale. Je dirais même que c'est la finale des deux saisons qu'on vient de vivre. On attend un public en nombre, chaud. L'adversaire qui vient est sûr de sa force et nous aussi. Donc on est dans une configuration de finalistes.

Le chemin est encore long malgré tout jusqu'à la coupe du Monde 2024 avec ce Tour Elite par lequel il faudra passer pour se qualifier...

Le chemin est extrêmement long. Et toutes les étapes sont importantes. Donc il faut d'abord passer cette étape-là avant d'envisager la suite. Et c'est ce qu'on fait avec plaisir.

Le match aller contre la Serbie avait été fermé (0-0) Vous attendez-vous au même type de match mardi soir ?

Non, parce qu'à l'aller, il y avait deux joueurs blessés importants, Jovan Lazarević et Marko Prsic. Le premier l'est toujours, mais les Serbes récupèrent le second. Il y a trois joueurs de retour par rapport au match aller, donc c'est quand même 60% de leur équipe qui est renouvelée. Ce n'est plus la même équipe. Elle est bien plus conquérante et bien plus performante.

Le match nul suffit pour se qualifier au Tour Élite. Est-ce que vous allez davantage gérer la rencontre contre la Serbie ?

L'objectif, c'est de gagner à Laval parce qu'on ne sait pas lever le pied et que ça ne fait pas partie de nos gènes et que ce n'est pas dans notre projet de jeu. Après, si la situation à deux minutes de la fin est stable, on n'ira pas faire l'impossible.

Les Bleus vont jouer pour la troisième fois de leur histoire à Espace Mayenne à Laval*. C'est devenu un peu votre fief ?

Notre fief, je ne sais pas, mais le public sera là. J'étais dans les tribunes samedi pour le match de D1 entre l'Étoile Lavalloise et Nantes Métropole et j'espère avoir un public au moins aussi chaud pour accueillir l'équipe de France parce qu'on aura vraiment besoin de lui. Et c'est vrai qu'on se sent très bien et très à l'aise dans cette belle salle, avec ce magnifique public de futsal.

Laval s'affirme comme un bastion du futsal en France, et l'Espace Mayenne est un outil qui sert de développement à l'équipe de France ?

Oui, et je le dis sans aucun problème : on profite de la dynamique du club de Laval, on profite de la dynamique du futsal dans la ville et dans le département. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. On apporte aussi cette dynamique. Certains joueurs sont des locaux, et c'est vraiment dans notre stratégie (...) C'est important de s'appuyer sur les clubs du championnat pour faire vivre l'équipe de France, grâce au public. Pour nous, c'est essentiel. En arrivant à la tête de la sélection, c'est la première chose que j'avais indiquée aux clubs : l'équipe de France jouerait en priorité dans des villes où les clubs sont dans l'élite.

Il y a un Lavallois qui peut égaler le record, et même le battre, du nombre de buts en équipe de France, Abdessamad Mohammed. C'est une rencontre très particulière pour lui demain ?

Je ne sais pas, il faudra lui demander (sourire). Mais moi, je sais comment on aborde cette rencontre avec lui. C'est-à-dire que la priorité, évidemment, ça reste l'équipe de France et son résultat. Abdessamad nous a toujours fait profiter de ses buts et on ne va pas se plaindre. S'il marque deux ou trois buts et donc faire d'une pierre deux coups avec ce record, tant mieux. Le connaissant, c'est un garçon qui porte cette équipe de France. Il l'a dans le cœur et donc il a ça dans un coin de sa tête. Mais ça reste secondaire derrière la qualification potentielle.

Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour lui si le record est battu ?

Ça, ce sont ces choses qu'on garde pour nous (rires).

* L'équipe de France de futsal est invaincue à Espace Mayenne avec une victoire contre la Croatie (4-0) le 17 septembre 2022 et un autre succès contre la Norvège (9-1) le 8 octobre.