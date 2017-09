Futsal : Samir Alla et la France en Croatie pour une qualification historique

L'équipe de France de Futsal joue son barrage retour en Croatie ce mardi à 19h30 pour une qualification aux championnats d'Europe avec dans ses rangs deux joueurs hérouvillais, Samir Alla et Maarouf Kerroumi. A l'aller les deux équipes s'étaient séparées sur un nul un but partout.

Samir Alla joue depuis 2008 en équipe de France et jamais il n'a été aussi prêt d'une qualification historique pour un championnat majeur. A 32 ans, il ne veut pas laisser passer sa chance même si le rendez-vous s'annonce ardu.

"Jamais la France est arrivée à ce stade-là, surtout face à une grosse équipe. Il ne faut pas se mentir. La Croatie est 11e au classement mondial, elle est demi-finaliste du dernier Euro. On a fait un partout à la maison à l'aller, c'est de bon augure. C'est vraiment quelque chose d'énorme qu'on a fait jusque-là. On espère qu'on va confirmer notre progression et aller chercher ce rêve tant attendue par la nation, c'est à dire de faire un Euro en Futsal."

Un autre joueur, le gardien Maarouf Kerroumi, fait également parti des joueurs retenus pour affronter la Croatie à Dubrovnik. Le match sera retransmis sur Canal + Sport et sur FFFTV.