Futur coach du Montpellier Hérault : Laurent Nicollin a fait son choix

Laurent Nicollin, dans 100% Paillade, a dressé le bilan de la saison et évoqué un certain nombre de dossiers brûlants : futur coach, mercato, départs et arrivées. Le président du MHSC répondait à Bertrand Queneutte, Geoffrey Dernis et Jean-Bernard Sterne.

Olivier Dall'Oglio ou une surprise ?

Laurent Nicollin sait qui sera le futur coach de la Paillade, successeur de Michel Der Zakarian. Cependant, il n'a pas souhaité donner le nom, ce vendredi, mais a livré des indices. Alors que tout porte à croire qu'il s'agira de Olivier Dall'Oglio, le président a déclaré dans 100% Paillade : "Nous sommes des gens qui ne partons pas sur plusieurs pistes. Je suis quelqu'un de fidèle, je ne bifurque pas. Il faut des plans de secours au cas où, mais celui que je voulais, personne ne l'a cité, donc à la limite, tant mieux (...) Plein de profils peuvent nous intéresser. Des choses sont possibles d'autres non. Il y a des opportunités, des périodes (...) On échange, on discute, on croise, avec Bruno Carotti, Michel Mézy, Philippe Peybernès (...) On reçoit des CV d'agents qu'on connaît ou pas, on reçoit plein de choses (...) J'ai un accord avec le club du coach, il y a des détails à régler mais ça pourrait être assez rapide (...) J'ai toujours tablé sur des entraîneurs libres. Ensuite, des agents nous proposent des entraîneurs sous contrat, qu'on avait pas forcément envisagé. On travaille sur le dossier, on voit si c'est possible".

Matheus Thuler sera à Montpellier le 18 juin

Le MHSC a officialisé l'arrivée du milieu de terrain Leo Leroy ce vendredi matin : "Je ne sais pas si c'est un pari. C'est un joueur que la cellule de recrutement suit depuis un an et demi. La cellule lui trouve un fort potentiel. Il faudra qu'il s'aguerrisse, on croit énormément en lui dans l'avenir. A lui de travailler et de bosser pour avoir du temps de jeu et s'affirmer dans l'équipe".

Laurent Nicollin a précisé les choses concernant Matheus Thuler, le défenseur central brésilien bientôt prêté par Flamengo, lui aussi certain d'être pailladin la saison prochaine : "Il sera là le 18 juin, ensuite il y aura une quarantaine (...) Il sera prêt pour la reprise. Il a d'énormes qualités. Il jouait dans uns des plus grands clubs sud-américains. La blessure de Pedro fait que Matheus Thuler devra monter en puissance plus tôt que prévu".

Younès Belhanda : c'est réglé à 90% !

Younès Belhanda, le milieu de terrain champion de France en 2012, est tout proche d'un retour au MHSC : "Je l'espère, je le souhaite. Younès m'a appelé au moment où il a eu son problème avec son club turc. Il m'a dit qu'il serait très heureux de revenir à Montpellier. On s'est revus il y a dix jours. On est en phase l'un et l'autre. Ce qui peut empêcher que ça se fasse ? Qu'il signe dans un plus grand club que le mien. Il a des offres plus importantes, mais il veut revenir, avec sa famille c'est ce qu'il souhaite. On a un accord et j'espère ardemment qu'il sera montpelliérain. On sait la qualité du joueur, je suis heureux et flatté qu'il souhaite revenir. On peut dire que c'est réglé à 90%. Tant que je n'ai pas signé, j'ai du mal à dire que les choses sont faites".

Cette arrivée implique-t-elle le départ d'un milieu ? Réponse de Laurent Nicollin : "Les lingots d'or ne poussent pas aux arbres. Si on veut pas faire un dépôt de bilan, si on veut un budget équilibré, il faudra regarder pour des départs. Je ne vais pas citer de noms, je n'ai rien pour l'instant. Mais s'il y a des arrivées, il y aura des départs. L'un ne va pas sans l'autre".

Vitorino Hilton et Daniel Congré ?

La défense constitue le principal chantier. Parmi les interrogations, la prolongation ou pas du contrat de Vitorino Hilton et Daniel Congré : "On a rencontré Vito avec Bruno cet après-midi. On a échangé, discuté. Une décision a été prise. Je lui laisse le soin de l'annoncer. Pour Daniel, je discuterai avec son agent, on verra ce qu'on fait (...) Il y aura un échange avec le coach pour voir qui on garde, qui on garde pas, et qui on recrute en fonction de que la cellule peut proposer".

Par ailleurs, alors que nous avons confirmé ici que Jeffrey Bruma était suivi et ciblé par Montpellier, Laurent Nicollin a semblé noyer le poisson : "Il fait partie d'une liste, mais il n'est pas le choix numéro un".

Gaëtan Laborde sur le départ

Avec Gaëtan Laborde, c'était clair la saison dernière, ça l'est toujours : "Il y avait les prémisses d'un départ il a un an. Il avait finalement prolongé, on l'avait revalorisé. Il s'est éclaté (...) Je comprends qu'il ait envie de vivre autre chose, de gagner beaucoup plus d'argent qu'à Montpellier. Il est cependant embêté, car il était bien chez nous. Il n'est pas de chez nous mais il rentre totalement dans le moule. Il aspire à autre chose, on avait promis de ne pas le bloquer. Après, il faut un montant qui me corresponde".

En revanche, s'il précise qu'aucun joueur n'est intransférable, le président précise l'avenir de l'autre grand attaquant du club : "Andy sera mon capitaine la saison prochaine. Il le sait. Il part pour rester, pas pour partir. Maintenant, dans le football..."