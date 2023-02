Gabriel Suazo, débuts rêvés à Toulouse

A peine arrivé, déjà adopté. Gabriel Suazo, titulaire à gauche de la défense contre Troyes, a l'air de s'être très vite intégré à Toulouse.

Comment as-tu trouvé l'ambiance ?

"En vérité, c'est une ambiance extraordinaire le Stadium. Même quand on était menés, ils ont toujours été derrière nous. C'est comme si on jouait avec un joueur de plus grâce aux supporters."

On a l'impression que tu es là depuis des mois...

"C'est possible grâce à mes coéquipiers. Ils m'ont très bien accueilli, les supporters aussi d'ailleurs. Même si je ne parle pas encore français et un tout petit peu anglais. C'est comme si je jouais ici depuis un an grâce à tout le monde."

Avec une connexion sud-américaine côté gauche !

"Rafael Ratao a été la première personne qui m'a accueilli ici. Avec lui, je peux parler espagnol. Il m'aide beaucoup. Mais tous, comme je l'ai dit, m'ont très bien accueilli depuis la première minute ici."

Que penses-tu niveau de la Ligue 1 ?

"C'est un très haut niveau. Il faut être bien physiquement. Je me suis préparé au mieux pour avoir une adaptation rapide. Je me sens vraiment très bien sur le terrain. Je suis très content, c'est un rêve de jouer en Europe et je le réalise. La ville de Toulouse, le peu que j'ai vu, m'a enchanté. A moi et à ma femme qui est venue avec moi."

Le TFC peut faire un coup à Paris samedi ?

"C'est génial d'affronter des joueurs comme Neymar. Messi, je n'ai pas eu la chance de jouer contre lui lors d'un Chili-Argentine. Il ne jouait pas. C'est une équipe très difficile bien sûr. Mais on va y aller avec notre âme, jouer notre jeu. On va tout faire pour les concurrencer."