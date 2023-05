Gabriel Suazo : "On fera tout pour aller le plus loin possible en Europe"

Gabriel Suazo vit un rêve éveillé. Arrivé il y a quelques mois à Toulouse, pour sa première expérience européenne, le défenseur chilien savoure ce moment et veut jouer la Ligue Europa à fond. Entretien.

Gabriel, racontez-nous cette soirée du 29 avril ?

Une soirée de rêve pour nous tous. Pour nous, mais aussi pour ma famille. Mon épouse est venue du Chili avec mon bébé, mes parents également. Ils ont pu vivre ce rêve avec moi.

Vous le placez où dans votre carrière ?

C'est bien sûr dans les moments les plus importants de ma carrière. Cela représente beaucoup pour moi. C'est ma première saison en Europe, je réalise un rêve et au bout de quelques mois, je soulève un trophée. En plus avec Toulouse, qui attendait ça depuis longtemps.

Vous étiez habitué des titres au Chili...

C'est mon dixième titre à 25 ans. Je viens d'un club, Colo Colo, qui est habitué à se battre pour des titres chaque année. Là, avec Toulouse c'est particulier parce que ce club l'attendait depuis longtemps. Je suis très heureux pour ce club magnifique et cette très jolie ville.

20.000 personnes au Capitole, c'était fou ?

Vraiment extraordinaire. Pas seulement sur ce weekend mais sur toute la saison. Le soutien est incroyable, je leur suis très reconnaissant.

Et maintenant, vous allez jouer la Ligue Europa !

On a montré, surtout en Coupe de France mais aussi dans de nombreux matches en championnat, que nous sommes prêts pour rivaliser dans une compétition européenne On sait très bien que ce ne sera pas facile, bien sûr, mais on fera tout pour aller le plus loin possible. C'est un rêve depuis tout gamin, et cela devient réalité.