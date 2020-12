Gaël Kakuta , le rêve éveillé du Racing Club de Lens

Le Racing Club de Lens va chercher ce samedi à Metz à confirmer le très beau succès acquis mercredi soir sur la pelouse de Monaco. les lensois ont pu s'appuyer une nouvelle fois sur un Gaël Kakuta auteur de son 7ème but de la saison. Revenu dans son club formateur, l'ancien amiénois rayonne.

"Il s'est intégré parfaitement dans notre système". L'entraîneur Franck Haise ne pouvait pas rêver d'un meilleur animateur pour faire vivre son 3412. A 29 ans, Gaël Kakuta aujourd'hui s'épanouit totalement dans un système qui demande beaucoup d'investissement défensif pour presser l'adversaire mais qui lui permet de jouer très haut chez l'adversaire: "C'est plus simple pour moi car je n'ai pas à trop porter le ballon. J'arrive à trouver mes coéquipiers quasiment les yeux fermés, je sais où ils sont placés. J'ai toujours un temps d'avance car les autres arrivent à me donner les ballons dans les bonnes zones."

Quelque soit la paire offensive, Kakuta brille

En toute logique, Franck Haise a fait de Gaël Kakuta un titulaire indiscutable : "Je suis content de l'avoir dans l'équipe, mais comme d'autres. Il y a des joueurs, qui quand ils sont un peu plus en forme , sont indispensables, Gaël fait parti de ceux-là." Kakuta enchaîne les titularisations avec des duos d'attaquants qui changent selon les matches et la cadence du calendrier. On l'a ansi vu évoluer durant les dernières rencontres à 3 reprises derrière la paire Sotoca-Kalimuendo mais il n'a rien perdu de ses repères mercredi à Monaco pour épauler le duo Banza-Ganago.

kakuta heureux à Lens Copier

Le début de saison tonitruant de Kakuta en chiffres