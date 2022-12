Gaëtan Charbonnier à l'ASSE, c'est officiel !

Gaétan Charbonnier, entouré de Laurent Batlles et Loic Perrin

C'était annoncé et c'est désormais officiel : l'ASSE tient sa première recrue hivernale et elle s'appelle Gaëtan Charbonnier. L'attaquant quitte l'AJ Auxerre et s'engage jusqu'à la fin de la saison avec les Verts.

"Tout petit, je me cachais derrière mon canapé avec mon frère pour regarder les matchs de l'ASSE, c'est un rêve d'enfant, a déclaré Gaëtan Charbonnier lors de sa signature. J'arrive déterminé avec l'ambition d'atteindre l'objectif du club qui est le maintien. Il faudra être beaucoup plus méchant dans les zones de vérité, être unis et solidaires pour cela."

Dans le communiqué publié par l'ASSE, l'entraineur Laurent Batlles ne cache pas sa satisfaction. "Il était important de prendre quelqu'un capable de remobiliser tout le monde, assure le technicien. Pour le groupe, pour tout le monde, son arrivée est importante. Il a un statut dans ce championnat de Ligue 2 et sera un joueur utile pour obtenir notre maintien."

Recruté comme joker, Gaëtan Charbonnier devrait donc être du voyage pour la reprise du championnat le 26 décembre prochain, à Annecy.