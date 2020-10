Gaëtan Laborde (Montpellier Hérault) : "Pas possible d'avoir la tête ailleurs qu'au derby"

Alors que des rumeurs circulent sur un possible départ de Gaëtan Laborde, d'ici la fin du mercato, l'intéressé assure qu'il met ça de côté et qu'il n'a qu'une obsession : remporter le derby contre Nîmes, ce dimanche.

Avec quatre passes décisives et deux buts en cinq matchs, Gaëtan Laborde confirme : "On peut le dire, en effet, je réalise mon meilleur début de saison (...) Je me sens bien, j'espère que j'ai franchi des paliers et que je vais continuer sur ce rythme (...) Pour un attaquant, c'est important d'avoir des stats, et je ne dois pas me relâcher".

En attendant, ses performances ont attiré le regard des concurrents et de certaines formations étrangères. Récemment, dans 100% Paillade sur France Bleu Hérault, le président Laurent Nicollin affirmé n'avoir reçu "aucune offre" mais ne fermait pas totalement la porte pour un départ éventuel de son protégé, si une proposition importante devait arriver d'ici le 5 octobre.

Focalisé sur le derby (...) Quand il y aura quelque chose de concret, on verra

Interrogé sur le mercato, ce vendredi, à deux jours du derby, Gaëtan Laborde a tenu à être clair : "Je suis focalisé sur le derby, c'est le match le plus important de la saison. Les rumeurs ? Je n'y porte pas attention, quand il y aura quelque chose de concret, on verra. Cela ne me prend pas la tête, j'ai fait une bonne semaine d'entraînements, et je veux vraiment gagner le match de dimanche".

Je pense qu'on ne peut pas avoir la tête ailleurs, à la veille d'un match comme ça

Et à la question de savoir s'il s'est fixé une deadline, le meilleur passeur de Ligue 1 répond : "Je ne me suis pas vraiment fixé de date (pour fermer la porte). Plus on se rapproche du match, plus ce sera évident. Après, le club a aussi son mot à dire. Mais je ne me pose pas vraiment ces questions. Il y a un match dimanche, et je pense qu'on ne peut pas avoir la tête ailleurs, à la veille d'un match comme ça, ce n'est pas possible".