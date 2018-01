Orléans, France

Maxime d'Arpino et Gaëtan Perrin sont définitivement orléanais ! Prêtés depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais a annoncé ce samedi avoir cédé les deux joueurs au club loirétain. D'Arpino et Perrin se sont engagés pour 3 ans et demi. Selon l'Olympique Lyonnais, les transferts ne s’accompagnent d’aucune indemnité mais l’OL conserve "un droit de suite de 40% sur la revente de Gaëtan Perrin et 30% sur Maxime D’Arpino."

Les deux joueurs, âgés de 21 ans, sont issus du centre de formation de l’OL. Perrin a disputé 16 rencontres (11 titularisations) avec l'USO cette année, pour 1 but. D'Arpino a disputé 13 rencontres, dont 8 en tant que titulaires.

Maxime D'Arpino sera l'invité de Tribune USO lundi soir à 18h30, sur France Bleu Orléans.