Gaëtan Perrin, meilleur buteur de l'US Orléans (National) cette saison signe à Auxerre (Ligue 2)

C'est tout sauf une surprise : Gaëtan Perrin, auteur d'une très belle saison avec l'US Orléans, en National, va quitter le club orléanais. Celui qui a inscrit treize buts cette saison en championnat avec l'USO (6ème de National) signe à Auxerre, club de Ligue 2, indique le directeur général de l'AJA Baptiste Malherbe, auprès de France Bleu Auxerre, confirmant une information de nos confrères de L'Equipe.

Perrin signe pour trois ans à Auxerre

Gaëtan Perrin, 24 ans, milieu droit, a passé quatre saisons à Orléans et a brillé cette année (13 buts et 9 passes décisives), terminant dans l'équipe-type du championnat de National cette saison. En fin de contrat au 30 juin, le joueur formé à Lyon ne reste donc pas en National mais va évoluer à l'échelon supérieur, dans un club, l'AJA, qui a terminé sixième de Ligue 2 cette saison et vise clairement la montée en Ligue 1. Gaëtan Perrin s'engage pour trois saisons avec Auxerre.

Pour la petite histoire, Gaëtan Perrin avait marqué le but de la victoire pour l'US Orléans lors d'un match de préparation en août dernier face à Auxerre (victoire 1/0 au stade de la Source à Orléans).