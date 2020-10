Gagner ou séduire, André Villas-Boas a choisi

"Plus séduisants ? Que ça ? Ça va être dur… ". Après la rencontre contre le FC Lorient et la victoire 1-0 au Moustoir, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est montré particulièrement satisfait par la prestation de ses joueurs. Pourtant, si l’OM a eu la maîtrise du ballon (65 % de possession), il n’a pas toujours su quoi en faire, peinant à trouver ses deux attaquants dans un 4-4-2 renouvelé après la belle prestation contre Bordeaux.

Avec Cuisance en maître à jouer et plutôt en vue au cours de la rencontre, Marseille n’a pas réussi à accélérer le jeu et n’a cadré que trois frappes en 90 minutes dont deux sur coups de pied arrêtés et notamment le but de Balerdi (54e) inscrit grâce, notamment, à une très mauvaise appréciation de Paul Nardi, le gardien de Lorient.

Des conditions difficiles

Pour autant, André Villas-Boas a beaucoup aimé la prestation de ses joueurs. "Je ne sais pas combien de passes on a fait, dans ces conditions-là, dans un match comme ça, à Lorient, à l’extérieur, après un match de Ligue des champions ? C’est un très gros match de notre part et une très grosse victoire", a insisté l’entraîneur portugais. Il faut en effet souligner les conditions climatiques particulièrement difficiles, avec du vent et beaucoup de pluie, dans lesquelles ont évolué les 22 acteurs, samedi.

Toujours est-il que pour répondre à André Villas-Boas : oui, Marseille peut être beaucoup plus séduisant que ça. Doit l’être même au vu de la qualité de son effectif. Mais samedi, à Lorient, l’OM a fait le plus important : gagner et prendre trois points précieux. Et même sans être flamboyant, Marseille s’est imposé, et ça, c’est beau à voir.