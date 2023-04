Gagnez les 2 dernières places pour assister au match Real Madrid - Girona le mercredi 26 avril 2023

Chelsea v Real Madrid - UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Stamford Bridge

« Girona - Real Madrid » c’est mercredi 26 avril à 21h au stade Montilivi de Girona. Un Girona FC en grande forme pour recevoir le champion d’Europe dans un stade à guichets fermés...

ⓘ Publicité

Tentez votre chance en vous inscrivant via le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu le mardi 25 avril à 8h25 en direct sur l'antenne de France Bleu Roussillon et à la télévision sur France 3 occitanie ! le ou la gagnante sera contactée et passera en direct !

Inscrivez-vous !