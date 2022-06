Gagnez une semaine de stage de football au Bouscat avec Jimmy Briand et Gregory Bourillon

Jimmy Briand et Gregory Bourillon lancent la B-Pro Academy et vous offrent une semaine de stage de football avec eux. Jouez dès maintenant grâce à France Bleu Gironde pour remporter votre stage foot.

A eux deux, Jimmy Briand et Gregory Bourillon totalisent plus de 1000 matchs professionnels et ont joué pour des grands clubs comme les Girondins de Bordeaux, le Paris Saint-Germain, l’olympique Lyonnais, le Stade Rennais ou encore Lorient. Ensemble ils ont décidé de lancer la B-Pro Academy : des stages où le football se met au service des enfants et non l’inverse. Une semaine complète de stage pour que les jeunes amoureux du football puissent se perfectionner avec l’aide de deux partenaires. L’US Bouscat football choisie pour la qualité de ses infrastructures et Footbar, une nouvelle application qui permet de connaitre les performances des stagiaires et à vos enfants de garder leurs données à la fin de la semaine sur leur smartphone.

Le terrain synthétique de dernière génération où se dérouleront les stages B-Pro Academy - Compte Instagram B-Pro Academy

Gagnez une semaine de stage avec Jimmy Briand et Gregory Bourillon

Jusqu'au 1er juillet (14h), répondez à la question ci-dessous et vous serez peut-être tirés au sort pour gagner une semaine de stage (d'une valeur de 340 €) comprenant : 5 jours de stage (du 04/07 au 08/07 pour les jeunes né(e)s entre 2007 et 2010 ou du 11/07 au 15/07 pour les jeunes né(e)s entre 2011 et 2014) incluant : 8 séances analysées avec capteur footbar, 2 activités surprises, déjeuners, goûters, et un équipement complet offert (maillot, short, chaussettes, gourde et sac à dos).

Ce stage se déroule au Stade des Ecus au Bouscat.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Vous avez également la possibilité de participer à ce jeu en écoutant France Bleu Gironde et son émission 100% Girondins, (18h30 - 19h). Une question vous est posée tous les soirs pour se qualifier au tirage au sort de vendredi.