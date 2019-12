Gagnez vos places pour la rencontre OM / Trélissac au stade de Beaublanc à Limoges

France Bleu Limousin et France Bleu Périgord prennent place en tribune !

Le match tant attendu opposant le Trélissac FC à l'Olympique de Marseille débutera à 14h15. Pour vous faire vivre l'ambiance des tribunes et l'impatience des supporters, nous serons en direct du Stade de Beaublanc à Limoges dès 13h30 pour une émission spéciale présentée par Christophe Besson et Francis Lacour. Laurence Méride et Frédéric Cano seront aux plus près des supporters. Xavier Dalmont et Lionel Dagès commenteront ensuite ce match évènement en direct sur France Bleu Limousin et France Bleu Périgord.

Une affiche de gala qui se jouera à guichets fermés !

A vivre sur France Bleu Limousin et France Bleu Périgord dès 13h30 - ©TFC FB

Toutes les places pour le match opposant Trélissac à l'Olympique de Marseille en 32e de finale de la Coupe de France ont été vendues. Les 12.000 places ont donc toutes trouvé preneur !

France Bleu Limousin en a mis deux de côté rien que pour vous !

Pour participer à notre jeu concours , suivez le guide !

A noter : Un dispositif de circulation a été mis en place autour du Stade de Beaublanc. Des parkings relais seront installés avec des navettes. Toutes les infos ici

Bonne chance à tous !