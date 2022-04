Galtier avant le derby : "C'est une équipe en pleine confiance, qui chasse les équipes devant"

Deux jours après la victoire contre Lorient et à la veille du derby de la Côte d'Azur, l'entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier s'est présenté ce mardi en conférence de presse pour faire le point. Rotation et adversaire voilà ce qu'il faut retenir.

Pas de repos pour les braves ! La victoire contre Lorient à peine passée, les Aiglons sont déjà le nez dans le derby de la Côte d'Azur. Le Gym se déplace mercredi soir à 19h sur la pelouse du stade Louis II de Monaco.

Pas de retour des blessés, la saison est terminée pour Alexis Claude-Meurice et Youcef Atal. Du côté de Danilo, touché aux adducteurs, pas de retour non plus face à Monaco, une perspective en revanche pour la réception de Troyes selon la coach Galtier: "Il n’a pas encore récupéré de sa lésion à son adducteur. On espère l’avoir disponible pour le match de dimanche." Et pour les suspendus, retour de Lemina, mais pas de capitaine Dante dans le groupe pour affronter l'ASM.

Un derby à enjeu

Les joueurs sont usés après la rencontre de dimanche face à Lorient. Mais la fatigue n'a pas sa place dans le derby selon le coach Galtier: "Ce match est très important, les deux équipes se battent pour être européennes la saison prochaine, et en plus de cela se rajoute l'esprit derby, donc sur ce genre de match là, la fatigue est secondaire."

Il faudra toutefois composer avec deux jours de repos en moins que les adversaires monégasques. Christophe Galtier l'assure, il ne fait pas un onze de rotation, il cherche "le meilleur onze possible, avec les entrants qui seront déterminants pour apporter cette semaine dans tous les matchs de la fraîcheur".

Une victoire de Nice permettrait de se relancer clairement dans la course au podium et surtout de distancer le concurrent direct qu'est l'AS Monaco, une équipe en forme. "C'est une équipe qui a trouvé un équilibre, un onze type. C'est une équipe en pleine confiance, qui chasse les équipes devant, ils veulent être européens." Et il faut dire que les bien classés ne font pas peur aux joueurs de la Principauté. Paris, Marseille et Rennes, les trois premiers du classement sont tombés face aux rouge et blanc ce dernier mois.

Pas de changement au niveau du plan de jeu, il va falloir "jouer très resserré quand on aura la possession pour éviter que Monaco puisse exercer son pressing et cette capacité à jouer des transitions aussi très rapides."

Et comme l'avait prévu Andy Delort, le stade de Monaco devrait être bien garni de supporters niçois, de quoi faire chaud au cœur de Khéphren Thuram, formé à l'AS Monaco: "C'est vrai que quand moi j'étais au centre de formation, y'avait beaucoup de Niçois qui venaient, c'était assez impressionnant. Demain on espère qu'ils vont venir nombreux et si ils sont là, ça va nous aider, c'est sûr !"