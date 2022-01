Christophe Galtier : "il faudra faire mieux contre Nantes"

Ballotés mais courageux pour s'offrir un premier succès précieux à Brest (3-0), les Aiglons ont entamé 2022 du bon pied. "On a très bien démarré le match et joué un bon football avant le carton rouge," confirme le milieu Pablo Rosario face à la presse ce mercredi midi. "Après le rouge on a joué en équipe." C'est également cet état d'esprit solidaire qui a plu au coach. "J'ai vu des choses très intéressantes en terme d'efforts et de solidarité. J'ai notamment aimé le rôle de Boudaoui et le gros travail des joueurs offensifs. On a très bien défendu mais il faudra faire mieux face à Nantes vendredi. C'est une équipe qui vient de prendre 11 points en six matchs".

On ne ressent pas vraiment l'engouement

Le Gym reçoit les Canaris en ouverture de la 21e journée vendredi soir à l'Allianz Riviera (21h). Devant 5.000 spectateurs, pas plus, jauge oblige. "5.000 c'est mieux que 0. Mais c'est sûr qu'on aimerait jouer devant tous nos supporters," regrette Galtier. "C'est vrai qu'avec ce contexte on ne ressent pas vraiment l'engouement. On met beaucoup de distance avec les supporters pour prendre un maximum de précaution. Moi je ne sors jamais donc c'est vrai qu'on a peu de contacts avec les supporters. J'espère quand même qu'ils sont heureux de cette saison."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les joueurs positifs au Covid ont repris l'entraînement

Deuxième au classement, le Gym peut creuser l'écart en cas de 4e victoire de suite en Ligue 1 vendredi et mettre la pression sur la concurrence. "Je compte sur mes cadres pour calmer tout le monde et notamment cette jeunesse qui nous amène de l'insouciance mais qui manque d'expérience," rappelle le coach, qui a également donné des nouvelles des joueurs touchés par le Covid la semaine dernière. Jordan Amavi, Melvin Bard et Calvin Stengs ont manqué le déplacement à Brest et ont repris l'entraînement depuis. "Un entraînement individualisé qui respecte le protocole sanitaire," précise le coach. "Je ne sais pas encore s'ils pourront jouer vendredi".