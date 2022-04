Galtier : "Mme Frappart ? Une des meilleures arbitres de France"

La nomination jeudi de Stéphanie Frappart pour arbitrer la finale de la Coupe de France entre l'OGC Nice et Nantes fait grincer des dents sur la Côte d'Azur. C'est le moins qu'on puisse dire. Les supporters du Gym n'ont pas oublié les matchs à Brest et Strasbourg cette saison, où Mme Frappart avait expulsé Morgan Schneiderlin, Dante et Justin Kluivert et provoqué la colère du staff niçois et des amoureux des Rouge et Noir. Depuis sa nomination on peut lire de très nombreux commentaires acerbes sur les réseaux sociaux et une pétition a même été lancée pour réclamer un changement d'arbitre.

Je ne pense pas que Mme Frappart n'aime pas Nice

Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur du Gym Christophe Galtier a été invité à s'exprimer sur cette nomination. Diplomate, le coach n'a pas souhaité souffler sur les braises. "Je la considère comme une des meilleures arbitres de France. On a eu des désaccords sur certains matchs mais si elle est nommée c'est qu'on considère qu'elle est capable de tenir son match. Ce qui s'est passé avec nous est passé. Je ne pense pas que Mme Frappart n'aime pas Nice et je ne suis pas un entraîneur qui n'aime pas Mme Frappart. Il ne faut pas faire de pétition."

Galtier s'exprime sur l'avenir de Kluivert

Le coach du Gym a été par ailleurs interrogé sur le cas Justin Kluivert. Un média italien affirme ce vendredi que l'ailier néerlandais ne débutera plus aucun match cette saison avec les Aiglons pour éviter de devoir lever l'option d'achat, conformément aux conditions fixées avec l'AS Roma, propriétaire du joueur. "C'est une fake news," a réagit Galtier. "Je ne connais pas l'accord que le club a avec l'AS Roma. S'il faut le faire démarrer tous les matchs, je le ferai."