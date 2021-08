Galtier répond à Létang : "il devrait aller voir un bon ORL"

Le climat ne se réchauffe pas entre Olivier Létang et Christophe Galtier. Au contraire. Avant le match des retrouvailles avec son ancien entraîneur samedi au stade Pierre-Mauroy (17h), Olivier Létang a remis une pièce dans la machine cette semaine concernant les conditions du départ de Christophe Galtier. Contrairement à la version de son ancien entraîneur, le président du Losc assure que Galtier ne lui a jamais fait part de ses envies d'ailleurs avant la fin du championnat. "Retrouvez l'interview du 24 mai, au lendemain du titre. Christophe Galtier assure que sa décision n'est pas prise. Ce n'est que le lendemain, le 25 mai, qu'il m'a informé de sa volonté de partir."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Très froid et très déterminé

"Il devrait aller voir un bon ORL," lui répond ce jeudi Christophe Galtier en conférence de presse. L'entraîneur niçois refuse toujours de prononcer le nom de celui qui n'a rien fait pour faciliter les négociations avec le Gym. Mais samedi il assure qu'il n'y aura pas de sentiment pour ce match des retrouvailles. "Je vais être très froid et très déterminé. Je laisse le côté affectif de côté et je vais pousser mon groupe à avoir le degré d'investissement et de motivation maximal. Ce n'est pas mon match. C'est le match de Nice qui se déplace sur la pelouse du champion de France".

Dolberg titulaire ? "c'est fort probable"

Tenus en échec à Metz (3-3) et face à Reims (0-0) le week-end dernier pour leur rentrée en Ligue 1, Lille et Nice espèrent lancer leur saison ce samedi au stade Pierre-Mauroy (17h). Pour obtenir un bon résultat, le Gym devrait pouvoir compter sur Kasper Dolberg dès le coup d'envoi. "C'est très probable qu'il sera titulaire", confirme ce jeudi Christophe Galtier.