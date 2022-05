Galtier sur le départ? "On est pas chez les bisounours, s'il y avait un divorce à chaque désaccord..."

Après la cruelle défaite en finale de Coupe de France samedi dernier, les Aiglons doivent relever la tête rapidement pour sauver la fin de saison et accrocher une place en coupe d'Europe l'an prochain. Première occasion à ne pas manquer: demain soir à l'Allianz Riviera contre Saint-Étienne. Pour l'occasion le coach Galtier et le défenseur Jean-Clair Todibo se sont présentés en conférence de presse. Il y a été question de beaucoup de choses... et assez peu de l'AS Saint-Étienne.

Avant d'évoquer le match de demain, l'intérêt s'est porté sur les rumeurs et bruits de couloirs des dernières heures à propos de l'avenir de Christophe Galtier à Nice. La question est posée d'entrée à l'intéressé: Sera-t-il encore sur le banc du Gym la saison prochaine? Réponse: "Pourquoi je ne serai pas l'entraîneur de l'OGC Nice l'an prochain? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des désaccords et qu'il peut y avoir des accrochages ? On n'est pas dans le monde des bisounours. Après, il y a tout ce qui se dit entre Julien (Fournier, le directeur du football du club) et moi-même, mais c'est le lot de tous les clubs, de toutes les saisons. C'est comme dans un couple, s'il y avait un divorce à chaque désaccord, ça serait dramatique." Et de conclure: "Pourquoi je ne le serais pas?" Des bruits de couloirs qui ne seraient pas arrivées jusqu'aux oreilles des joueurs...

Une fois la question évacuée, retour sur la défaite en finale de Coupe de France. "La déception est à la hauteur de l'attente" entame Christophe Galtier. Des explications de l'échec? "Pas beaucoup". L'entraîneur ne se défile pas "On est passés à côté, c'est sûr, on est tous responsables. L'adversaire a eu plus de mordant." Sont mis en cause, l'attitude de l'équipe, l'enjeu de la rencontre, Jean-Clair Todibo, défenseur du Gym, un des Aiglons à la performance la plus aboutie samedi a eu le temps de ressasser: "Après samedi je suis resté chez moi. Je me suis mangé le cerveau... On se demande comment c'est possible? Comment on a laissé passer ça ?"

Cap sur la fin de championnat... et sur l'Europe?

Une fois le constat de la finale dressé, il est l'heure de se tourner vers la dernière ligne droite du championnat. Des matchs très importants. Dès la réception de Saint-Étienne, barragiste qui peut encore sauver sa peau en cas de succès face aux Aiglons. Un match qui s'annonce disputé selon le coach: "Il y a une équipe qui se bat depuis des mois pour le maintien, et Nice qui se bat pour une place européenne. Le match va être hautement disputé et engagé."

Christophe Galtier le souligne: l'OGC Nice peut encore accrocher une belle place au Championnat : "On peut finir 4e, comme on peut finir 3e." Et c'est à ce moment là que l'on pourra tirer le bilan de la saison. Des propos appuyés par le défenseur Jean-Clair Todibo: "On se doit de rester concentrés. On a autant envie qu'eux, nous aussi c'est un match important. Donc on ne prépare pas différemment. On va tout donner sur ce match et sur les deux derniers."

Pour se relever et espérer encore une place en Europe, rendez-vous demain soir à 19h à l'Allianz Arena, OGC Nice - AS Saint-Étienne.