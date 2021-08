Galtier : "Yilmaz ? Quand un bon joueur vous appelle c'est normal de répondre"

Thuram, Delort, Yilmaz... Christophe Galtier ne s'est pas caché ce vendredi midi en conférence de presse au moment d'évoquer les différentes rumeurs transferts à l'OGC Nice. A 10 jours de la fermeture du mercato, le coach du Gym a répété qu'il espérait l'arrivée d'un buteur et n'a pas fermé la porte à un départ de Khephren Thuram.

Un départ de Khephren Thuram ?

"C'est la réalité du mercato. J'ai échangé à deux reprises à ce propos avec lui. C'est à lui maintenant de prendre la bonne décision. S'il devait partir il faudra compenser son départ. Tout va s'agiter dans les trois derniers jours du mercato. Le club travaille beaucoup pour ne pas se faire surprendre."

L'arrivée d'Andy Delort ?

"Quand un journaliste m'a interrogé sur le sujet dimanche soir, je n'avais jamais entendu parler de cette piste. Alors j'ai demandé à Julien (Fournier, directeur du football à l'OGC Nice, ndlr) si le Gym était sur le dossier. Il m'a assuré que non. Alors je lui ai demandé si on pouvait ouvrir la porte. C'est un joueur qui peut énormément apporter. Andy coche beaucoup de cases. Il nous faut un buteur. Le club travaille dans ce sens. Aujourd'hui on est trop juste dans ce secteur. On compte sur Evann Guessand mais il est encore trop loin aujourd'hui."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La piste Yilmaz

"Quand un bon joueur vous appelle c'est normal de répondre. Point à la ligne."

Le derby face à l'OM

"C'est un derby méditerranéen. Un match jamais comme les autres. Le stade est plein. On va découvrir une grès grosse ambiance. A nous d'être à la hauteur de l'événement. Marseille n'est pas un concurrent aujourd'hui. Notre principal concurrent ? C'est nous-mêmes. Quand on change d'entraîneur c'est qu'on est en crise. La saison passée a été très compliquée alors on doit déjà vivre une saison plus confortable. C'est beaucoup trop tôt pour se positionner en Ligue 1."

Des nouvelles des blessés

"Calvin Stengs travaille bien, on espérait le retrouver face à Marseille mais les derniers examens montrent qu'il est trop juste. On espère le voir face à Bordeaux. Alexis Claude-Maurice a repris la course avec nous cette semaine, comme Evann Guessand. Mais il n'y aura pas de retour face à Marseille."