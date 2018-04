Brest, France

Eric Assadourian a le sourire. "La pression ce n'est pas pour moi." Champion de France en tant que coach des U19 avec le Racing Club de Lens en 2009, l'ancien professionnel passé par Lille ou Guingamp, embrasse avec passion ce nouveau métier auprès des jeunes. Et ceux qui ont croisé sa route lui rendent bien.

"Des étoiles dans les yeux quand je parle de lui"

A Lens, il coache des joueurs comme Raphaël Varane, Geoffrey Kondogbia... ou Alexandre Coeff le milieu de terrain brestois, venu faire un coucou aux jeunes cette semaine à Le Blé pendant la mise en place : "Quand je parle de lui, c'est avec des étoiles dans les yeux. Je lui dois beaucoup. Il m'a fait passer beaucoup de paliers, notamment le plus important qui amène au monde des adultes. A Lens, il formait un duo avec Eric Sikora, on se régalait", raconte le milieu de terrain arrivé à l'âge de 15 ans dans le Nord.

Arnaud Deniel, capitane de l'équipe qui affrontera Sochaux ce dimanche voit en Eric Assadourian "une personne très franche et honnête. Quand quelque chose ne va pas il le dit. _Il forme vraiment un groupe._"

"S'ils ne sont pas capables de gérer leurs émotions..."

Eric Assadourian, 51 ans, a lâché les crampons au début des années 2000. La pression n'est pas la même, d'ailleurs il ne s'en met pas du tout dans cette deuxième carrière : "Une des satisfactions de notre métier c'est de voir leurs sourires. Forcément, quand on les voit heureux, nous on les accompagne dans ces moments", sourit le coach. En se plongeant dans ce quart de finale très attendu contre Sochaux : "S'ils ne sont pas capables de gérer leurs émotions sur un match comme celui-ci, c'est un signe."

Porter les jeunes vers les sommets, une fierté. Lui, en tant que joueur, n'a pas eu la chance d'aller loin en Gambardella. Il se souvient : "Très mauvais souvenir. A l'époque c'était des poules. J'étais à Vichy. On gagne nos deux premiers matches et le dernier, on perd à la 90e minute. Sur un dégagement, notre gardien se déchire avec le vent, il est lobé et l'attaquant suit et marque. Voilà ma Gambardella à moi ! Du coup, je la vis à travers eux."

Brest-Sochaux, coup d'envoi à 15 heures, ce dimanche au stade Francis Le Blé.