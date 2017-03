Garande : "On aurait signé tout de suite pour un point avant de venir à Nice"

Les réactions de Patrice Garande, entraîneur du SM Caen et du gardien caennais Rémy Vercoutre.

Patrice Garande : "Il y a eu une mi-temps de trop (rire). Si on nous avait dit avant qu'on prendrait un point à Nice on aurait signé tout de suite. Après, la physionomie du match en menant deux à zéro à la mi-temps... J'ai beaucoup aimé la façon dont on a abordé le match jusqu'à la mi-temps. Ensuite en 2e mi-temps c'est presque normal que Nice revienne. On a joué tellement bas en ayant cette impossibilité de ressortir. On s'est retrouvé acculé sur notre but et forcément quand on joue dans les 18 mètres et quand on est acculé sur son but ça devient compliqué. C'est un bon point, il va compter. On a battu Nice une fois et on fait match nul. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait mais il y a un tout petit peu de regret sur le contenu de la 2e mi-temps.

Rémy Vercoutre : "Je ne sais pas combien d'équipes ont pris quatre points à Nice. A mon sens, aucune, on est les seuls à l'avoir fait. C'est une belle performance. Après, cette équipe de Nice, c'est quelque chose. c'est un gros morceau. Ça joue très bien au foot. Techniquement, c'est du très haut niveau. Il leur manquait peut-être un souffle pour l'emporter. Après on n'a pas été non plus très mis en danger mais sur nos peu d'actions offensives on a été très tranchant. C'est de bon augure pour la suite parce qu'on reçoit encore un gros morceau dans huit jours (Monaco)."