Gattuso, entraîneur de l'OM : "Je suis très heureux et très fier"

L’Olympique de Marseille confirme ce mercredi soir la nomination de Gennaro Gattuso au poste d’entraîneur. L'Italien est arrivé dans la journée à l'aéroport de Marignane avant de rejoindre directement la Commanderie et rencontrer les joueurs.

Il s'exprimera ce jeudi devant les journalistes pour sa première conférence de presse avant le match de Ligue 1 contre Monaco, mais d'ores et déjà, il déclare dans un communiqué de l'OM : "Je suis très heureux et fier de rejoindre l’Olympique de Marseille. Un club et un stade, l’Orange Vélodrome, dans lequel j’ai eu l’occasion d’évoluer en tant que joueur, célèbres dans toute l’Europe pour la passion et la ferveur qui s’en dégagent. J’ai hâte de me mettre au travail avec mon nouveau groupe et de relever les prochains défis qui nous attendent."

Champion du monde avec l'Italie (2006) et double champion d'Europe avec l'AC Milan (2003 et 2007) en tant que joueur, Gennaro Gattuso est devenu entraîneur en 2013, mais il rejoint pour la première fois le championnat français à ce poste.

En tant que coach, il a notamment remporté la Coupe d'Italie avec Naples en 2020. L'OM souligne "sa culture de la gagne, sa capacité à évoluer dans des environnements à forte pression et son ample expérience du plus haut niveau".

Gattuso est le premier entraîneur italien à s’asseoir sur le banc olympien depuis Giuseppe Zilizzi en 1958.