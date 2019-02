Gauthier Ganaye officiellement intronisé à la tête de l'OGC Nice

Nice, France

Il est devenu le plus jeune président de la Ligue 1. Âgé de 30 ans, Gauthier Ganaye vient d'être intronisé à la tête de l'OGC Nice, club centenaire du football français actuellement 7e de Ligue 1 avant son déplacement ce vendredi soir à Lille. Le nouveau boss du Gym a été présenté à la presse, accompagné de Chien Lee le président du conseil de surveillance.

Ce dernier n'a pas voulu parlé du passé, bottant en touche les questions sur le non mercato du Gym cet hiver, préférant se concentrer sur l'avenir du club. "Nous sommes ici sur le long terme, a rappelé Chien Lee. Chaque année nous essaierons d’améliorer l’équipe. Il y a de nombreuses opportunités ici. L’ OGC Nice est un club fantastique, qui a vu le jour en 1904. Les fondations, l’ADN, l’identité du Gym seront préservés. On essaiera de faire du mieux possible. On visera l’Europe chaque année mais sans garantie d’y parvenir. Mais on essaiera. Tous ce que nous gagnons nous le réinvestirons pour l’équipe. Nous sommes concentrés sur le centre de formation et les jeunes joueurs. C’est notre objectif."

Rencontrer les salariés, l'entraîneur et préparer le mercato d'été

Gauthier Ganaye se rend dès ce vendredi après-midi à Lille où les joueurs de l'OGC Nice sont depuis la veille, avant d'affronter le LOSC deuxième de Ligue 1 dans la soirée (20h45). Le nouveau président du club a déjà rencontré les salariés ce vendredi matin. Des réunions avec les chefs de service sont prévus en début de semaine prochaine. Ganaye va aussi rencontrer Vieira pour la première fois à l'hôtel des Aiglons.

"La première chose que j'entends faire est de rassurer les gens, pose le plus jeune président d'un club de Ligue 1. Je veux rassembler les composantes du club autour de l'institution OGC Nice. On va ensuite travailler avec les salariés du club pour voir ce que l'on doit conserver ce qui marche bien. Car l'OGC Nice est un club performant mais il y a aussi des choses à améliorer. _E_t enfin travailler avec Patrick (Vieira) pour voir ce que sera le mercato du club cet été."

Le président de l'OGC Nice veut aussi rapidement rencontrer les supporters rouge et noir. "C'est essentiel pour moi. En France, il y a très peu de club populaire dans le vraie sens du terme. Nice en est un. J'ai envie d'instaurer un vrai dialogue avec eux. On va accentuer le travail effectué par le club sur l'identité, en concertation avec les supporters. J'aura une relation directe avec eux. Je compte les rencontrer régulièrement comme j'ai pu le faire ailleurs auparavant."