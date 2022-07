Gazélec FC Ajaccio : Nouveaux projets, nouveau président... Enfin la renaissance ?

Passé tout près de la mise en liquidation en fin d'année dernière, le club va repartir finalement en National 3 cette saison (2022-2023). Stéphane Paganelli, ex-préparateur physique de Montpellier et de L'AC Ajaccio sera l'entraîneur en chef. Robert Bonardi, un "rouge et bleu", sera son adjoint et directeur technique et sportif. Jérôme Lemoigne, jeune retraité depuis 2018 et déjà au club la saison passée, est nommé coordinateur sportif.

A plus long terme, un projet d'envergure a été présenté ce jeudi 14 juillet à la presse par Johann Carta. L'homme d'affaires est le nouveau président du Gazélec Ajaccio, et autant sur le fond que sur la forme, l'exposé est tranchant.

Le challenge : retrouver la Ligue 2 d'ici cinq ans. Rétrogradé en 2021 en cinquième division (National 3), le mythique club ajaccien vient de vivre 4 dernières saisons bien rudes, sportivement comme humainement. Mais pourtant le GFC Ajaccio a les moyens de ses ambitions, assure le nouveau président.

Esprit famille toujours, sous conditions désormais

"Je veux que le GFCA soit une référence au niveau social, éducatif, et au niveau sportif. Il faut que le GFCA soit un acteur majeur de l'inclusion sociale", énumère ce restaurateur de métier. Celui-ci se dit prêt à s'impliquer personnellement pour que le club retrouve de sa superbe dans tous les secteurs, mais aussi que le stade de Mezzavia retrouve son esprit de fête et même "que les équipes adverses aient peur". Pour autant, le chef d'entreprise pose ses conditions sur le plan de l'exemplarité.

"Oui je veux de l'ambiance oui je veux de la fête, mais par contre, je ne veux pas que pour que les équipes adverses aient peur, le club soit pénalisé", prévient Johann Carta. La sanction sera "radicale" : "Ces personnes-là seront exclues à vie du stade". Un tarif "maison" qui s'appliquera à quiconque dans le club ou autour manquera aux obligations de respects envers l'institutions et ses composantes. Le but affiché est de rendre serein le stade, pour toutes et tous.

Sans pour autant tout dévoiler (le budget sera communiqué ultérieurement ainsi que l'organigramme complet) le nouveau président voit déjà loin pour le mythique club ajaccien, et ce malgré de nombreuses difficultés. Le stade doit faire d'ailleurs l'objet d'études préalables sur ses fondations, a annoncé le nouveau président. Le but est de le rénover entièrement. En attendant, le prix des abonnements est fixé à 10€, et le prix du billet à 1€. "Tout sera reversé à des associations", précise même Johann Carta, qui invoque la dignité des conditions d'accueil qui pour lui est à retrouver elle aussi.