Geoffrey Dernis : "Puel ne cherche pas la fracture avec les anciens, il sait ou il veut aller"

Ancien joueur de l'ASSE et Montpellier, Geoffrey Dernis est aujourd'hui consultant France Bleu Hérault.

Saint-Étienne, France

Geoffrey Dernis veut être optimiste. Après la défaite des Verts à Montpellier dimanche (1-0), l'ancien joueur des deux clubs, aujourd'hui consultant pour nos collègues de France Bleu Hérault, se dit confiant pour la fin de saison de l'ASSE qui joue jeudi (21h) face à Épinal à Nancy, au stade Marcel-Picot, pour une place en demi-finale de la Coupe de France.

"Les Verts doivent aller à Épinal avec de grosses armes. Et s'il y a victoire, aller chercher un résultat derrière pour amorcer une série positive."

Pas de fracture entre Claude Puel et ses cadres

C'est vrai, l'AS Saint-Étienne reste sur trois défaites d'affilée en championnat, sept lors des huit derniers matches. Mais, justement. Ce quart de finale de Coupe de France face aux Spinaliens qui jouent en National 2, soit trois divisions inférieures, est l'occasion de se relancer pour Geoffroy Dernis qui a connu Claude Puel, le manager des Verts, à Lille.

"Il ne faut pas croire que Claude Puel cherche la fracture et la confrontation avec les anciens. Il sait simplement ou il veut aller et le fait clairement comprendre, comme à Timothée Kolodziejczak."

Si Timothée Kolodziejczak se met au diapason, il le fera jouer.

"Il n'a pas apprécié son attitude à l'entrainement et lui a fait comprendre. Mais dès qu'il se sera mis au diapason, il sera disposé à le faire jouer."

Yohan Cabaye et Jean-Eudes Aholou suspendus

Parmi les joueurs cadres, Mathieu Debuchy et Yann M'Vila étaient sur le banc dimanche à Montpellier, et ne sont d'ailleurs pas entrés. Mais ils devraient jouer jeudi soir face à Épinal. Yann M'Vila en tout cas avec les suspensions au milieu de terrain de Yohan Cabaye et Jean-Eudes Aholou pour une accumulation de cartons jaunes.

Lundi, le club vosgien a annoncé avoir déjà écoulé 12.000 billets, ce qui a conduit le SAS Epinal à ouvrir la tribune Piantoni comme l'expliquent nos collègues de France Bleu Sud Lorraine. Il faut dire que jamais le club vosgien ne s'est hissé à ce stade de la compétition. Des places vendues 25 euros en plein tarif.

Épinal / ASSE, jeudi 21h et dès 20h30 en intégralité sur France Bleu.