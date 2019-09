Geoffrey Dernis devient consultant football pour France Bleu Hérault

Retraité du football professionnel depuis 2016, Geoffrey Dernis devient consultant pour France Bleu Hérault. A 38 ans, l'ancien milieu de terrain de Lille, Saint-Etienne et Montpellier apportera son analyse et son expérience lors des matchs du MHSC et sur plusieurs émissions de la radio.