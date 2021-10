Geoffrey Jourdren (Montpellier) : "Bruno Martini était une espèce en voie de disparition"

Le 20 octobre 2020, disparaissait brutalement Bruno Martini, ancien gardien de Montpellier et de l'équipe de France. Un an après, Geoffrey Jourdren, l'un de ses successeurs à la Paillade lui rend hommage.

Geoffrey Jourdren a été l'un des successeurs de Bruno Martini dans la cage héraultaise, il l'est aussi à Grammont, en tant qu'éducateur, désormais. Alors forcément, la disparition de cette figure du football français, emporté par un accident cardio-vasculaire il y a un an, l'a profondément marqué. Aujourd'hui, dans 100% Paillade sur France Bleu Hérault, le champion de France 2012 rend hommage à celui pour qui il avait beaucoup d'estime et à qui il voue une profonde admiration.

Récemment, vous avez donné le coup d'envoi fictif de Montpellier / Bordeaux avec un maillot floqué Martini : pourquoi ?

On m'a proposé de donner le coup d'envoi, et comme tu rentres avec un maillot, je me suis dit que j'allais rendre hommage à Bruno Martini. Quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, que je connaissais, que l'on fréquentait. Quelqu'un de très professionnel, de gentil, d'extraordinaire. Cela ma paraissait évident de lui rendre hommage. Je l'ai fait instinctivement, j'en suis très content. C'est un maillot que je vais garder, que je vais encadrer, que j'aurai tout le temps avec moi, dans ma maison.

Qu'avez vous ressenti, au moment de sa disparition ?

Tu te dis que c'est irréel, que ce qu'il vient de se passer n'est pas possible. C'est quelqu'un qu'on appréciait énormément, au sein du club. Cela nous a glacé, et cela me glace encore, quand je vous en parle. Il est parti au ciel, on ne l'oubliera jamais. En tous cas, moi qui suis gardien de but, je ne l'oublierai jamais. Ca reste choquant.

Comment a-t-il compté, dans votre carrière ?

Moi, j'ai été formé à l'INF Clairefontaine, par Franck Raviot, qui était un peu son modèle. Et à l'époque, il nous en parlait beaucoup, vraiment beaucoup. Et après, je l'ai fréquenté quand je croisais l'équipe de France A, dont il entraînait les gardiens. Il a aussi joué à Montpellier, et je l'ai fréquenté ensuite comme collègue de travail. Sur la pratique, il a été mon entraîneur gardien à Montpellier, on a passé un mois et demi en tête à tête sur ma dernière saison au MHSC.

Que vous a-t-il appris ?

Ce qui résume Bruno Martini, c'est son professionnalisme. Ses analyses sont très profondes, c'est quelqu'un de très intelligent, très précis dans ce qu'il dit, dans sa façon d'être. Quelqu'un de très discret, alors qu'il a été un très grand entraîneur et un très grand joueur. C'est une espèce rare. Bruno Martini, c'était une espèce en voie de disparition. Des gens comme lui, ça n'existe plus. C'était quelqu'un de super.

Avez-vous la volonté de faire vivre la mémoire de Bruno Martini, sa méthode, à travers ce que vous allez enseigner à votre tour, aux jeunes du centre de formation ?

Pour moi, c'était un exemple, et il le reste. Ce qu'il faisait était toujours carré. En réunion, je me mettais à côté de lui, je le regardais prendre des notes, je regardais son attitude, je savais que ça allait me servir, m'enrichir. Et oui, il fait partie des gardiens très forts du MHSC, et c'est à moi et à tout le monde de pérenniser cette personne, de pérenniser son nom et son prénom au sein du club.

Me dire qu'il est décédé, encore aujourd'hui, c'est irréel. Lui et moi, on s'aimait bien. Sans prétention aucune, on était deux champions qui se comprenaient. En deux minutes. Et c'est rare, cette connexion. Cela me manque. Je n'étais pas tout le temps avec lui. Mais quand on était ensemble, on avait les mêmes analyses, le même regard.

Souvent, il m'arrive de retaper Bruno Martini, sur Google, comme je le fais avec Louis Nicollin. Je n'ai trouvé qu'un seul entraînement de Bruno Martini, ça me désole un peu. Mais c'est comme ça, ce n'est pas gave.