Geoffrey Jourdren (Montpellier) : "J'ai grandi et je mourrai avec cette image là"

Vêtu de la tenue d'un club auquel il a consacré la quasi totalité de sa carrière de joueur, Geoffrey Jourdren nous donne rendez-vous à 9h au sein de l'académie héraultaise où il a effectué son retour il y a un an et demi, pour y passer ses diplômes d'entraîneur. Accueillant et souriant, il nous conduit dans le petit vestiaire où les mômes qu'il s'apprête à coacher se sont changés, quelques minutes plus tôt, et nous offre le café. Nous ne disposons que de 15 minutes, mais l'entretien va finalement durer le double.

A l'aise, assis sur une chaise à un mètre face à nous, le micro dans la main, Geoffrey Jourdren se raconte, sans filtre et sans détour : de son arrivée à Grammont quand il avait 15 ans, à sa relation forte avec Louis Nicollin, en passant par ses blessures et les moqueries dont il a parfois fait l'objet. A 36 ans désormais, il accepte de balayer tous les sujets. Beaucoup de football, beaucoup d'humanité. Et même, un peu, de philosophie. C'est un entretien dont on ne sort pas indemne, à la fois puissant et poignant. A l'image du personnage.

ENTRETIEN : B.Queneutte / Geoffrey Jourdren

Grammont est redevenu votre lieu de travail. Est-ce un lieu qui vous est cher ?

Oui, je suis passé de l'autre côté de la barrière et j'y prends toujours beaucoup de plaisir. Je suis là de 9 heures à midi et de 14h à 18h, presque tous les jours. C'est vraiment ma deuxième maison. Je passe d'ailleurs plus de temps ici qu'à ma maison.

A quoi ressemble votre journée type, aujourd'hui ?

Je conduis mes enfants à l'école, de temps en temps, quand je peux. Je les dépose à 8h et je bascule direct ici, à Grammont. On prépare les séances, on prépare les enfants. Je parle des enfants parce que pour moi, ça reste des enfants, qu'il faut préparer au mieux, pour leur progression, pour leurs entraînements et pour la finalité, c'est à dire le match le samedi.

Avez-vous su très tôt que vous seriez entraîneur des gardiens ?

Très tôt, je voulais basculer sur des choses que je connais, que je maîtrise un peu, et c'est le cas avec le métier de gardien de but. C'est pour ça que, de suite après la fin de ma carrière, j'ai passé mes diplômes parce qu'à mes yeux, la carrière ne suffit pas. Il faut vraiment passer les diplômes. Ça te permet de te structurer sur le plan de ton travail. Et maintenant, je mets en pratique tout ce que j'ai appris à l'école et grâce à mon expérience sur le terrain.

Pourquoi avez-vous choisi Grammont et Montpellier, lorsque vous aviez quinze ans, en sortant de l'INF Clairefontaine ? C'était votre choix ou celui de vos parents ?

Ca a été mon choix. Plusieurs clubs m'avaient contacté et Montpellier, tout s'est bien boutiqué. Moi, je ne partais pas trop en vacances, je suis de la région parisienne et quand je suis venu à Montpellier, j'ai vu la mer par exemple. Toutes ces choses là ont fait que pour moi, c'était un endroit assez sympa. Mais surtout, c'était un club qui faisait beaucoup jouer les jeunes issus du centre de formation et surtout les gardiens de but. A l'époque, il y avait Vercoutre, Riou, Pionnier, Viviani. C'est pour ça que j'ai insisté pour venir ici. Et j'ai pris, et je prends encore, beaucoup de plaisir. Pour en aucun cas, je ne quitterais la région, parce que c'est vraiment une très belle région.

Vous avez passé vos diplômes d'entraîneur : est-ce une revanche sur tous ceux qui se sont moqués de vous et qui pensaient que vous n'en étiez pas capable, qui disaient que vous étiez "bête" ?

Malheureusement, c'est le journalisme qui m'a fait donné, entre guillemets, une mauvaise image aux yeux des gens. Concrètement, c'est beaucoup d'heures de travail. C'est beaucoup de dossiers à rendre. C'est beaucoup d'informatique. Je vous donne un exemple : j'ai rendu un dossier de 145 pages, un autre dossier de 60 pages, deux fois en deux ans. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Il est vrai que nous, footballeurs, quand les gens restaient à l'école, on était sur le terrain. Donc forcément, l'acquisition d'un ordinateur, de Excel, de tout ça, forcément qu'on ne l'a pas appris. Mais la finalité, c'est que maintenant, je contrôle tout ça. En aucun cas, quand je passais mes diplômes ou que je bossais sur mes dossiers, je n'ai pensé à ces gens là. Encore une fois, c'est malheureux mais à mes yeux, c'est le métier de journaliste qui m'a donné une mauvaise image. Pas toi, Bertrand, mais bon...

Vous avez été mis en lumière très tôt, avec la série docu "A la clairefontaine" sur Canal Plus", qui suivait des jeunes de l'INF Clairefontaine, avec également Hatem Ben Arfa ou Abou Diaby. C'est à partir de là qu'on vous a collé une étiquette. Ce projet vous a-t-il fait plus de mal que de bien, finalement ?

Oui, je le pense. C'était un peu une sorte de téléréalité. Et comme tu l'as dit, je n'avais que treize ans. Je pense qu'à treize ans, on fait tous des fautes de français au niveau verbal, des fautes au niveau du comportement, aussi. Et malheureusement, les gens ont gardé cette image et ils n'ont pas eu le recul nécessaire en se disant : ouais, il n'avait que 13 ans. Personne n'est préparé à ça. On le voit aujourd'hui avec des jeunes de vingt ans. Alors à treize... Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai grandi avec, je mourrai avec cette image là.

Il y a ceux qui se moquent, mais il y a aussi ceux qui sont touchés, n'est-ce pas ?

Oui, et puis il y surtout de la fierté, parce que intégrer Clairefontaine à l'âge de 13 ans, honnêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est l'élite du football français, c'est l'image du foot français. Le déroulement pour y accéder, c'est, entre guillemets, plus de 1000 jeunes pour accéder à Clairefontaine. C'est des Henry, Rothen, Anelka, des stars du football. Donc beaucoup de fierté, comme d'intégrer ce monde là. Malheureusement, Canal+ a choisi une promotion et c'était la mienne. Et ça, je n'y peux rien. Mais en tout cas, beaucoup de fierté quand même.

Votre entourage a-t-il souffert de votre image, de ce qu'on a dit de vous ?

Mes parents ne sont pas réseaux sociaux ou sur des choses comme ça. Ma femme, elle, a grandi avec ces moqueries, à mes côtés. Et puis les louanges aussi, quelquefois. Elle a fait avec. Et à l'heure actuelle, ça se passe super bien. Donc voilà, mon entourage se fichait de ce monde là.

Maintenant que vous êtes éducateur et entraîneur, alertez-vous les enfants et les aidez-vous à se protéger des critiques, des moqueries ?

Oui, ca fait partie de l'expérience que je mets en pratique au service des jeunes. Un exemple : après un match de Gambardella perdu à Strasbourg, récemment, où il y avait, entre guillemets, tous les autres jeunes du centre de Strasbourg dans les tribunes. Forcément, ils étaient contents pour leurs collègues de Strasbourg et nos joueurs se sont un peu énervés. Moi, j'étais là pour leur apprendre, pour leur dire de ne pas répondre des choses comme ça. Donc oui, je mets en pratique toute cette expérience négative au service des jeunes aujourd'hui.

Dans les moments difficiles, qui a été là pour vous ? Qui vous a protégé ? Louis Nicollin ?

Dernièrement, je me rappelais d'une interview où il disait : il a un Ruffier et un Lloris dans chaque jambe. Je ne sais plus pourquoi il avait dit ça, peut-être parce qu'il avait lu ou entendu des moqueries, des critiques. Quelques personnes m'ont soutenu sur diverses interviews. Monsieur Fernandez, à l'époque, il disait que je ne balançais pas que des conneries, certes avec mes mots à moi. Mais honnêtement, je n'avais rien à prouver. Je sais que je ne dis pas de conneries. Ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de très intelligent et en deux minutes, je te cerne. En deux minutes, je sais si tu es quelqu'un de bien. Je vois vraiment bien les choses. Ne vous inquiétez pas, je ne dors pas. Je suis très intelligent mais j'emploie mes mots à moi. Je sais que ça peut heurter. Mais en tout cas, je cerne très vite les gens que j'ai en face de moi.

Louis Nicollin a été un personnage central de votre carrière, de votre vie. Quel moment fort vous revient, quand on parle de lui ?

Un jour, j'étais au centre de formation et il arrive dans la salle médias. Il me dit : excuse moi, tu ne regardes pas le foot ? Je lui réponds que non, qu'on n'a pas les chaînes. Et deux heures après, j'avais toutes les chaînes du foot ! C'est des petits trucs comme ça. Il organisait chaque année un parc d'attractions chez lui pour ses employés. Après, il avait ses mots, que tout le monde emploie. Et c'est ça que j'aimais bien. C'était quelqu'un de normal. Certes, il avait un niveau social élevé, mais c'était quelqu'un de simple et ça se voyait dans les échanges qu'on avait avec lui et c'était quelqu'un d'extraordinaire. Des fois, il m'appelait l'idole des jeunes. Pour moi, Mr Nicollin était quelqu'un d'unique en France, et même au monde. Il était le prototype même de la personne dont il faut prendre exemple. Il était top, vraiment top.

Et pourtant, vous avez quitté son club en 2017, contre votre volonté. Une escapade contrainte à Nancy : est-ce que vous la regrettez ?

C'est simple, Montpellier ne me voulait plus. Ils avaient leurs raisons et je les respecte, même si ça fait mal à un moment donné. Ils n'avaient plus besoin de moi ou plus envie de travailler avec moi. C'est un choix et il faut le respecter. Il faut s'y plier, même si ça fait mal. Je n'avais pas d'opportunité à en France. Nancy s'est présenté et moi, étant de la région parisienne, j'avais ce projet de me rapprocher de ma famille. Nancy - Paris, c'était une heure et demie en train. C'est pour ça que je suis allé à Nancy. En aucun cas, je ne leur en ai voulu par la suite. Et aujourd'hui, ça le prouve : ils m'ont de nouveau accueilli pour passer mes diplômes et devenir entraîneur des gardiens ?

Comment s'est passé votre retour dans un club où certains vous avaient pousser vers la sortie ?

Les prérogatives pour passer les diplômes, c'est d'avoir une équipe en fonction, donc tout simplement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Laurent Nicollin en lui demandant si c'était possible que je passe mes diplômes, tout simplement. C'est quelqu'un de très intelligent, encore une fois les chiens ne font pas des chats. Louis Nicollin et Laurent Nicollin, ce sont des gens très intelligents qui font la part des choses et Laurent m'a dit : oui, pas de soucis, vas-y, viens, on va t'attribuer une équipe. J'ai été l'adjoint de Gilles Beaumian, icône nationale, icône montpelliéraine en termes de diplômes à Montpellier. Et j'ai passé une année en tant qu'adjoint des U15. Et après, j'ai basculé de suite comme entraîneur des gardiens.

Les chiens ne font tellement pas des chats, que vous avez un fils qui s'appelle Ilan et que vous entraînez aujourd'hui ?

Il est gardiens des U14 et j'en ai un autre qui attaquant en U9. C'est vrai que nous, forcément, on est baigné dans le football. L'année dernière, je ne l'entrainais pas, mais cette année oui, parce que j'entraîne les gardiens de U14 jusqu'à U17.

Rêvez-vous de le côtoyer un jour, dans un avenir lointain, en équipe première : lui gardien de la Paillade et vous entraîneur des gardiens en Ligue 1 ?

Je vais vous dévoiler mon rêve en exclusivité sur France Bleu Hérault, et je crois que ça ne s'est jamais fait : être l'entraîneur des gardiens et entraîner son fils en pro. Mais déjà, nous avons des étapes encore à franchir. Mais pourquoi pas ? Ça serait un rêve. Mais pourquoi pas exaucer ce rêve ? En tout cas, lui, ça se passe super bien. Et moi aussi. Donc pour l'instant, on est bien tous les deux, mais en aucun cas, c'est un objectif pour moi d'être avec les pros de suite, d'être entraîneur des pros, parce qu'il y a déjà des gens en place, des gens compétents humainement et sportivement. Donc, pour l'instant, je suis très bien la formation, ça se passe bien, et j'espère que ça continuera de longues années.

Cette année, c'est un anniversaire particulier : vous parle-t-on encore du titre de 2012, dix ans après ?

Oui, tous les jours quand je vais faire les courses. J'entends : "c'est Geoffrey Jourdren". On parle des fois des matchs, de ces moments-là. C'est des choses extraordinaires dans une vie, des choses exceptionnelles. J'y pense pas tous les jours, mais quand je viens ici, à Grammont, je pense direct au titre. J'ai des flashes. Et puis des fois, je suis nostalgique, je vais sur Internet, je regarde des images et j'ai encore des frissons. C'est vraiment des choses extraordinaires. On a été dans le top de notre profession. C'est comme si toi, un jour, tu es au top de ta profession. Que tu es dans une autre sphère de France Bleu Hérault. Moi, j'ai côtoyé le top en étant champion de France et j'espère de tout cœur que que les footeux vivront ces moments là, qu'ils voient ce que c'est le top.

Le top, c'est champion de France, mais c'est aussi la Ligue des Champions, l'année suivante : qu'avez vous ressenti, quand vous avez entendu la fameuse musique de la compétition ? Envie de chialer, sur le terrain ?

Non. Tu sais que tu fais la plus grande compétition qui existe au monde. Je dis bien au monde, pas en France, au monde ! Tu sais que t'es dans le graal et que maintenant, il faut répondre présent. Finie la PlayStation, c'est la réalité qui va se produire. Voilà ce à quoi je pense. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'envers du décor, avant le match, après le match, les stars qui arrivent à la Mosson. Parce que là, tu accueilles Arsenal, tu n'accueilles pas Port-la-Nouvelle (rires). C'est à tout ça que je pense...

A ce moment-là, est-ce que vous pensez aussi à votre famille, à vos frères et soeurs qui, eux, se lèvent en pleine nuit pour vendre des fruits et des légumes ?

Bah oui, tu y pense tout le temps de toute façon. Quand tu les as au téléphone, quand tu appelles tes frères, c'est : "Ouais, ça va Christophe ? C'est chaud là. Aujourd'hui, je me suis levé à 5 heures, je suis éclaté" ! Toutes ces choses là, tu les entends presque tous les jours, ou tous les deux jours, quand tu les as au téléphone. Moi, j'ai baigné dans le "ter-ter", dans la vraie vie. Donc ces choses là, forcément que j'y pense à chaque fois que je rentre sur le terrain.

Elle vient de là, votre détermination, votre motivation ?

Exactement. Tu ne peux être que déterminé quand tu as un entourage comme ça.

Vous avez d'ailleurs connu, cette vie-là, n'est-ce pas ?

Oui ! Et puis vous savez, j'ai pas envie de vous cacher. Moi, j'aime bien ce métier là. Des fois, je me suis dit : tiens, le matin je vais faire footballeur et l'après midi, je vais vendre des fruits et légumes. Ça ne m'aurait pas dérangé. Après, pour une question d'image, tu ne peux pas faire ça, mais moi, ça ne m'aurait pas gêné de faire les deux. Bien entendu, priorité à au football, mais moi, ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir une boutique de fruits et légumes dans Montpellier et le matin d'être footballeur professionnel. Comme ça ne me dérange pas de rouler en camionnette de fruits et légumes au lieu de rouler en grosse voiture.

La camionnette, c'est aussi quand vous allez voir vos animaux...

(Rires) Oui, j'ai quelques animaux. J'ai des chevaux, des poneys, des chiens, des chats, des lapins. C'est vrai que j'aime bien les animaux. Je suis un peu 30 millions d'amis.

Si je vous parle du titre, quelle est la plus belle image qui vous vient en tête ?

C'est la comédie pleine. Ç'est une image qui va rester gravée en moi. Tu te dis, c'est quoi tous ces gens ? En plus, ça arrive d'un coup, quand tu gagnes. Tu crois qu'il ne va y avoir personne, et finalement... comme quand tu rentres dans un stade de foot à la dernière minute. Tu monte les marches et tu reçois cette image, avec je ne sais pas combien de spectateurs. Tu as cette sensation, au moment d'aller sur la Comédie. Tu fais le trajet en but, il n'y a personne. Et d'un coup : waouh ! Ça, c'est une image que, je l'espère, les footballeurs connaîtront un jour dans leur vie.

Après le départ de Montpellier et l'expérience à Nancy, le football semblait vous avoir dégoûté. Aujourd'hui, avez-vous retrouvez du plaisir ?

Oui. Moi, j'essaie de prôner, entre guillemets, la simplicité. J'essaie d'être avec des gens vrais, et d'avoir un gardien en face de moi qui est vrai, c'est à dire qui ne cache pas ses blessures, qui ne cache pas ses sensations. Je prône la vraie pensée et je veux qu'on échange. L'échange et le partage, c'est important. Je ne suis pas le professeur, vis à vis des enfants. Je suis dans le partage, je suis dans l'exigence. Et pour ça, à mes yeux, il faut être complice avec ses gardiens, sans franchir la barrière. Je prône ça et pour l'instant, ça marche. On a des bons résultats, donc ça marche bien.

Authentique, dans un milieu plein de faux-semblants ?

Exactement ! Et c'est vraiment dommage de renier, entre guillemets, sa personnalité pour de l'argent, pour une image ou pour tout ça. Est-ce que la vraie vie, c'est ça ? Ou est-ce que la vraie vie, c'est mettre une cagoule et être une autre personne ? Des fois, je me pose la question. Mais moi, je ne changerai en aucun cas.

Cela n'a pas été sans dégât, mais vous êtes fier d'avoir toujours été vous-mêmes, c'est ça ?

Moi, je suis deux fois champion de France : je suis champion de France sur le terrain et je suis champion de France dans la vraie vie, parce que moi, en aucun cas, je n'ai menti. En aucun cas, je n'ai été quelqu'un d'autre. Je suis en face de toi, et je suis vraiment quelqu'un d'authentique. Je ne me donne pas une image, une posture. Je te parle normal, je suis comme ça. Après, être authentique ne veut pas dire être irrespectueux. Tu peux être authentique et respectueux.

Cela veut-il dire que vous ne changeriez rien, si vous le pouviez ? Que vous diriez à un journaliste de Canal+ d'aller "se jeter à la mer" et que vous viendriez titiller Corentin Tolisso en lui demandant s'il est vraiment blessé ?

On ne va pas se dire des conneries, à l'heure actuelle, je modérerais mon langage. A mes gardiens, je leur dirai qu'il ne faut pas dire ça, parce que tu passe pour un clown. En revanche, je continuerais de le penser, mais je changerais quand même ça (rires).