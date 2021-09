TÉMOIGNAGES - Geoffroy-Guichard : 90 ans de passion racontée par les supporters des Verts

Presque un centenaire... À partir du 13 septembre, le stade Geoffroy Guichard célèbre ses 90 ans. L'occasion pour France Bleu Saint-Étienne Loire de donner la parole à celleset ceux qui le font vivre, celles et ceux qui font cette ambiance si unique qu'on ne la retrouve nulle par ailleurs en France. Quelques supporters ont accepté de nous raconter "leur" stade Geoffroy Guichard, leur Chaudron. Un match, un moment de partage, des émotions... qui les a marqué pour toute une vie.

Le premier témoignage est celui d'Augustin de la Côte Saint-André, en Isère. Le jeune homme se souvient d’un joli moment de partage. "Mon souvenir le plus touchant, c'est quand j'ai emmené ma grand-mère pour la première fois dans un stade" raconte-il, ému à ce souvenir. "C'était en septembre 2014 contre Toulouse. C'est la première fois qu'elle mettait les pieds dans un stade et elle avait tellement entendu parler de ce stade, de l'infrastructure, de toute l'ambiance qui va avec ! Elle a voulu y aller pour son anniversaire, donc on l'a emmené. On est arrivé dans les premiers, le stade qui se remplit petit à petit. Elle était émerveillée de voir toutes ces personnes se rassembler dans le stade pour venir soutenir une équipe. Après, quand elle a commencé à voir l'ambiance, c'était autre chose qu'elle voyait vraiment. Ce stade de bouillonner... Le Chaudron quoi... ça a été un très grand moment pour elle, un moment marquant pour moi".

Pour Dominique, le Parisien, ce n’est pas forcément les plus grands matches qui marquent le plus les supporters, surtout quand c’est le premier, raconte l'ancien candidat de longue durée à Tout le monde veut prendre sa place.

Isabelle nous raconte ce qu’est le stade Geoffroy-Guichard pour elle, un lieu de partage et de grands souvenirs : "C''est quand même 2013, raconte-telle, après tant d'années qu'on n'a pas eu de trophées, c'est quand on avait battu Lille, si je dis pas de bêtises en demi-finale, et qu'on a su qu'on était qualifiés. Là, ça a été une explosion, l'euphorie, on s'est tous sauté dessus. On s'est tous embrassés et ça reste un très, très bon souvenir".

Et puis, "il y a des matches qui restent dans la mémoire collective car le scénario, le score, l’ambiance écrivent une belle page d’histoire. Un match contre l’OM, culte, marqué par un quadruplé d’Alex" dont se souvient Franck de Chatelus. Après des heures de galère pour arriver au match, enfin, il atteint les tribunes. Il raconte : "c'était... un match de légende. Un match de folie. Les Verts ont gagné 5 -1, 4 buts d'Alex. Et pourtant. Marseille, à l'époque, ils avaient une grosse grosse équipe [...]. Mais ce jour là, on les a mangés tout cru. [...]. On était invincible. Une ambiance extraordinaire dans Geoffroy-Guichard et ça reste pour moi un des plus grands matches des Verts. Un match de légende, en tout cas!" rit-il encore aujourd'hui.

Pour la jeune Margot : "même la jeune génération vibre et a vibré dans le Chaudron" comme elle le raconte avec enthousiasme.

