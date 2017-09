Geoffroy-Guichard : hommage à Franck notre collègue "Vert"

Dimanche avant le match de la 5ème journée de Ligue 1 contre Angers, le public du Chaudron rendra hommage à notre ancien collègue rédacteur en chef Franck Gervais. Il est décédé d'une tumeur cérébrale dimanche dernier. Il était fan des Verts.

Notre collègue et ami Franck Gervais, journaliste de France Bleu, ancien rédacteur en chef à Tours et Rouen est mort dimanche des suites d'un cancer à l'âge de 51 ans. Il était malade depuis deux ans et se battait tous les jours, autant physiquement que par les mots, en signant tous ses messages sur les réseaux sociaux avec le #fuckthecancer. Fan inconditionnel de l'ASSE, il suivait les matches au stade ou sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

Un hommage du public avant le coup d'envoi

Même si le cancer l'a finalement emporté, il reste vivant dans la mémoire de ses collègues de Radio France mais aussi dans celle de beaucoup de supporters des Verts. Né en 1966, il a dix ans au moment de la finale historique à Glasgow. La jeunesse de Franck a été bercée par le mythe des Verts. Il venait régulièrement à Saint-Étienne voir des matches. Il avait même pris son billet pour le match contre le PSG à Paris le 25 août mais trop fatigué, il avait dû renoncer et le regarder devant la télé dans sa chambre d'hôpital.

A l'initiative de Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France, et de Dominique Rocheteau le directeur sportif de l'ASSE, un hommage lui sera rendu ce dimanche à 14h45, à quinze minutes du coup d'envoi. Le speaker du stade lira un texte de la famille, la photo de Franck sera projetée sur les écrans géants, et le public sera invité à l'applaudir.

A l'invitation du club, la famille de Franck, Stéphanie son épouse et ses deux enfants Clémentine et Martin, seront présents dans le stade.

Disparition de Franck Gervais ancien rédacteur en chef de France Bleu Haute-Normandie https://t.co/gzsDqMB2j8pic.twitter.com/dbsiSgSj0e — France Bleu (@francebleu) September 4, 2017

Franck avait aussi été journaliste à Guéret, Orléans, et Quimper. C'est une voix de notre grand réseau qui s'est éteinte, un voix de Radio France, et une voix de grand supporter.